Dónde ubicar el limonero en maceta para que crezca más fuerte y saludable

Tener un limonero en maceta es el sueño de muchos que no tienen jardín, pero quieren disfrutar de limones frescos en casa. Sin embargo, es importante saber que la ubicación es clave para que se mantenga sano y fuerte.

Los expertos en jardinería , aseguran que el lugar donde esté el árbol es indispensable para marcar la diferencia.

El limonero necesita sol directo para crecer sano y fuerte. Lo ideal es que reciba entre 6 y 8 horas diarias de luz solar . Sobre todo en otoño e invierno, lo mejor es ubicarlo en el rincón más soleado del balcón, patio o terraza , preferentemente orientado al norte o noroeste.

Si le falta luz, el árbol lo muestra rápido con hojas amarillas, caída de flores, pocos frutos y crecimiento lento.

Un limonero bien ubicado se nota, ya que tiene hojas verdes brillantes, brotes nuevos, floración en temporada y ramas firmes .

Fuente: TN