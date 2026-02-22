El padre de Kim Gómez revivió el horror del crimen durante el juicio: “Sus gritos se me vienen a la cabeza”

NACIONALES

El desarrollo del juicio por el asesinato de Kim Gómez volvió a poner a su familia frente a la escena más difícil: reconstruir, detalle por detalle, cómo murió la nena de 7 años arrastrada durante un violento robo en La Plata en febrero de 2025. En ese contexto, su padre, Marcos Gómez , habló en TN sobre lo que significó escuchar los testimonios y volver a enfrentarse a la verdad.

“Se siente muy feo revivir todo lo que pasó . Había cosas que yo intenté saber y no sabía. Hoy me estoy enterando”, contó. El hombre explicó que incluso discutió con su propia familia porque no quería que presenciaran las audiencias: “No es algo lindo”.

La necesidad de entender lo ocurrido lo llevó a hacer algo extremo. “ Yo fui mi propio perito . Caminé esas cuadras un montón de veces, llevé un auto, hice las maniobras que se veían en la tele”, relató. Buscaba una sola respuesta: saber si su hija había sufrido .

El día después del crimen fue todavía más duro. “ Seguí los rastros de sangre buscando sus cosas . Quería saber si mi hija falleció en el momento… nadie me podía ser claro”, dijo Marcos. Dormir tampoco era posible: “Lo único que se te viene a la cabeza es escuchar sus gritos”.

El testimonio de los vecinos en el juicio terminó de dimensionar el horror. “Ver a esas personas con la mirada rota, con el nudo en la garganta … eso las va a perseguir para toda la vida”, sostuvo.

El principal acusado tenía 17 años al momento del hecho y enfrenta cargos por homicidio en ocasión de robo . La expectativa de pena va de 10 a 25 años, aunque podría reducirse por el régimen penal juvenil.

Para Gómez, el resultado es clave: “Después de desgarrar a mi hija como la desgarró, sería una falta de respeto que no haya una condena ejemplar ”, afirmó. Y agregó: “Tiene que marcar un antes y un después”.

Sobre el segundo involucrado —de 14 años , inimputable— fue contundente: “Es donde más decepcionado me siento como ser humano… ni un poquito de empatía ”.

Gómez también reveló que piensa, algún día, hablar cara a cara con el acusado mayor: “ Él es el único que sabe el último segundo de mi hija. Es lo que quiero saber ”.

Pese al dolor, el proceso judicial tiene para él un sentido: “Atravesar el juicio… no sé si cura o cicatriza, pero es importante . Muy importante”.

La familia espera un veredicto en las próximas semanas . Mientras tanto, el padre intenta transformar la tragedia en algo más amplio: prevención. Trabaja con jóvenes en clubes y proyectos sociales y advierte que el problema excede a su caso.

Antes de despedirse, dejó un mensaje que resume su postura: “No se gana nada acá… pero que sirva de ejemplo para que no vuelva a pasar”.

Fuente: TN