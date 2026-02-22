Detuvieron a una mujer que participó del violento robo al guitarrista “Alambre” González en Caballito

NACIONALES

A días del brutal asalto que sufrió Daniel “Alambre” González , exguitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano y leyenda del blues y el rock nacional, la policía detuvo a una mujer de 35 años en San Martín y recuperó gran parte de los objetos robados.

El operativo se realizó en una casa de Pueyrredón al 5700, en Billinghurst , partido de San Martín, donde los efectivos secuestraron once pedaleras, transformadores, cables de conexión, un reloj smartwatch, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos celulares .

La sospechosa quedó detenida, mientras la policía sigue buscando al otro integrante de la banda.

El hecho ocurrió el 15 de febrero , cuando González fue sorprendido al ingresar al ascensor de un edificio sobre avenida Avellaneda al 70, en Caballito . Una pareja lo interceptó, lo obligó a entrar a su departamento y lo desvalijó.

Los delincuentes lo ataron, lo golpearon y lo amordazaron . Se llevaron dos guitarras eléctricas (una de ellas con un valor sentimental incalculable), 15 pedales importados, documentación personal, dinero en efectivo, un celular y hasta lo forzaron a realizar una transferencia por billetera virtual.

La guitarra principal robada, una Telecaster “Frankenstein” , era su herramienta de trabajo y parte fundamental de su identidad artística. “La guitarra me llama a mí”, había contado el músico en una entrevista reciente.

A partir de la denuncia, la policía reconstruyó los movimientos de los delincuentes gracias a las cámaras de seguridad y al seguimiento del sistema de transferencias. Así, identificaron a los presuntos autores y solicitaron la orden de allanamiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 , a cargo de Alejandro Ferro .

Durante el allanamiento, los efectivos lograron recuperar gran parte de los elementos robados y detuvieron a la mujer sospechosa. El magistrado dispuso su traslado a una dependencia policial y ordenó nuevas medidas de prueba para avanzar con la causa.

Mientras la investigación avanza, el círculo íntimo de “Alambre” y la escena del rock se movilizaron para ayudarlo. “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”, aseguró en redes sociales Claudio “Pollo” Sarno , su manager y productor.

Músicos como Ricardo Mollo y decenas de colegas lanzaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos” para ayudarlo a recuperar sus instrumentos.

Además, pidieron estar atentos ante cualquier intento de venta de las guitarras robadas en sitios de compra-venta o redes sociales.

“ Quería comunicarles que encontraron algunos pedales. La guitarra parece que la descartaron. No están. Algo es algo. Los golpes se curan, la guitarra ojalá. Agradecido por tanto cariño y amor”, expresó en un video que compartió en las últimas horas en redes. “Estoy bien”, agregó y pidió: “Les pido que no sigan colaborando con la colecta, que con el dinero que se recaudó es suficiente”.

Con 69 años , “Alambre” González es una leyenda viva del blues y el rock nacional. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González , formó parte de bandas históricas como MAM (junto a los hermanos Mollo) y compartió escenario con figuras como Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto .

En los años 80, fundó “Alambre y la Doble Nelson” junto a su hermano y dejó una huella imborrable en el underground porteño y del GBA. Su guitarra robada, una Telecaster armada con distintas piezas, era mucho más que un instrumento, era parte de su historia y su identidad.

Fuente: TN