Villa Gesell: un joven de 28 años murió al caer con su moto desde un médano

NACIONALES

Un joven de 28 años murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió al caer con su moto en una zona de médanos de Villa Gesell. El trágico accidente coincide con la realización del Enduro del Verano en la ciudad balnearia.

Según informaron medios locales, la víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán y no llevaba elementos de protección al momento del fatal siniestro.

El hecho ocurrió esta fin de semana, mientras en Villa Gesell se realiza el tradicional Enduro de Verano , una competencia de motos y cuatriciclos que convoca a miles de fanáticos.

La víctima tenía un frondoso listado de antecedentes penales, según informó el diario El Día de La Plata en base a fuentes policiales. Entre ellos, estaba siendo investigado por su presunta participación en una red de narcomenudeo .

De acuerdo a los primeros partes del caso, Alemán cayó con su moto cuando se topó con un médano "cortado", como se conoce a la geografía que se forma cuando el terreno tiene un cambio abrupto.

El joven fue asistido por bomberos y trasladado al hospital, pero murió por las graves heridas que sufrió.

El martes una joven sufrió un grave accidente en Villa Gesell al volcar con un UTV. Micaela Carnevale, de 25 años, viajaba como acompañante en uno de estos modernos todo terreno, al parecer sin casco ni cinturón de seguridad, ya que al volcar salió despedida y fue aplastada por el vehículo.

Fue asistida de urgencia en el Hospital de Villa Gesell y luego trasladada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, la misma en la que esta Rastelli, donde ingresó "por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento".

Asimismo, desde el centro informaron que "presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. También se diagnosticó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular". Por pedido de sus familiares, desde la clínica informaron que de momento no emitirán nuevos partes.

Testigos presenciales dijeron que el UTV circulaba por la arena a gran velocidad cuando, de manera repentina, perdió el control y volcó varias veces. El impacto fue tan fuerte que una de las ruedas traseras se desprendió, lo que da cuenta de la magnitud del golpe.

Fuente: Clarín