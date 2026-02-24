Detuvieron al joven que se metió con su camioneta a correr una picada con motos en los médanos de Villa Gesell

Una situación de extremo peligro se vivió este fin de semana en la zona norte de Villa Gesell, en el marco de las actividades informales que rodean al evento “Enduro del Verano”.

Un joven de 24 años, identificado como Brian Nicolás Focke , terminó detenido luego de ser filmado mientras conducía su camioneta Volkswagen Amarok V6 a toda velocidad y realizando maniobras imprudentes en un sector de médanos colmado de personas.

Las imágenes, que no tardaron en circular por las redes sociales, muestran la potencia de la camioneta acelerando a fondo sobre la arena en lo que pareciera una especie de “picada” contra motos y un vehículo UTV.

En los videos se observa cómo el conductor pasó a escasos metros de familias y grupos de jóvenes que observaban el espectáculo, ignorando por completo el riesgo de atropellar a alguien.

La detención no fue inmediata, sino que se produjo tras una investigación de oficio iniciada por la viralización del contenido y el análisis de las cámaras de monitoreo municipal.

Personal policial y agentes de Tránsito de Villa Gesell lograron localizar el vehículo y a su responsable , quien se encontraba de vacaciones en la ciudad de Dolores para asistir al evento.

Focke quedó a disposición de la Justicia bajo la imputación del artículo 193 bis del Código Penal, que prevé penas de prisión de un mes a tres años para quien cree una situación de peligro mediante pruebas de velocidad o destreza con vehículos sin autorización. Además, la camioneta fue secuestrada y trasladada al playón municipal.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el video original fue publicado por uno de los acompañantes de Focke.

Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense, el joven ya había sido sancionado en marzo de 2025 con la inhabilitación de su licencia por conductas similares de “irresponsabilidad vial”.

Al parecer, ambos intercambiaban el volante, aunque al momento de las maniobras registradas y la posterior detención, Focke era quien estaba al mando.

Tras el operativo, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera , fue contundente a través de sus canales oficiales: “Si corrés picadas, vas preso” .

Asimismo, confirmó que el municipio ya solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la suspensión inmediata de la licencia de conducir del involucrado.

Fuente: TN