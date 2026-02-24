Hallaron muerto a un bebé de 1 año dentro de un balde con agua

Una tragedia golpeó el domingo a la noche al barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, donde una mujer encontró a su bebé de apenas un año y medio muerto dentro de un balde de agua. Mientras la Justicia intenta determinar qué fue lo que ocurrió, hay dos personas demoradas.

Eran cerca de las 20.30 cuando un patrullero llegó en código rojo al Hospital Heller. En el móvil policial viajaban el nene y su mamá, que unos minutos antes se había presentado desesperada en la comisaría para pedir ayuda con su hijo en brazos.

Según la información preliminar difundida por el Ministerio Público Fiscal neuquino, la mujer relató que encontró al pequeño con la cara semi sumergida en el agua dentro de un balde en su propia casa.

Aunque ella no perdió tiempo y los policías que la recibieron se hicieron eco de la urgencia y lo subieron enseguida a un patrullero para trasladarlo al hospital, los esfuerzos médicos no alcanzaron para salvarle la vida a su bebé.

La autopsia será clave para saber qué pasó

La causa de la muerte todavía no fue esclarecida y la investigación sigue abierta. Desde el MPF de Neuquén informaron que la autopsia se llevará a cabo en las próximas horas.

El resultado del estudio forense será clave para saber si se trató de un accidente o si hubo otra circunstancia detrás de la muerte de la criatura.

En principio, la fiscal Lucrecia Sola y la asistente Dolores Franco quedaron a cargo de la causa. Además de la autopsia, ordenaron varios allanamientos en la casa familiar y pidieron información a otros organismos del Estado para tratar de reconstruir lo que pasó.

Dos personas demoradas

Mientras avanzan las pericias, fuentes cercanas a la causa confirmaron al medio ADN Sur que hay dos personas demoradas por el caso.

Su situación será definida una vez que se conozcan los primeros resultados de las investigaciones y se tomen las declaraciones correspondientes.

El Ministerio Público también solicitó informes para saber si existían intervenciones previas o antecedentes de vulneración de derechos en el grupo familiar. El objetivo es determinar si el nene estaba en un contexto de riesgo previo.



