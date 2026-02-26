Desesperados gritos de los presos en El Rodeo 1, la cárcel donde está Nahuel Gallo: “Están pidiendo la Cruz Roja y paramédicos”

NACIONALES

A más de un año de la detención de Nahuel Gallo , el gendarme argentino que fue capturado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sus familiares y los de otros presos políticos reclaman por la liberación de las víctimas y exigen respuestas por los gritos de auxilio en la cárcel El Rodeo 1 que despertaron la alerta en las últimas horas.

Los allegados a los reclusos mantienen una vigilia en las afueras del centro de detención. Desde allí, aprovechan las noches para intercambiar mensajes con sus familiares. "Están gritando, están pidiendo auxilio" , aseguraban el miércoles por la noche desde una colina.

En las redes difundieron videos en los que se escucha la desesperación de los familiares por las quejas de los detenidos. "Están pidiendo la intervención de la Cruz Roja, de paramédicos o médicos para un tal Flores. Lo están torturando" , aseguraron sobre la situación que se estaría viviendo dentro del penal.

Los gritos refieren al caso de Enzo Flores, quien llevaría 16 meses utilizando un "tutor médico". Según los reportes, el hombre habría sido golpeado por un custodio en una zona previamente afectada y, desde entonces, tendría un sangrado activo.

Ante la escalada de los reclamos, es María Alexandra Gómez , la pareja de Nahuel Gallo, la que teme por la vida de su pareja. "Se tiene que trabajar hasta el cansancio, hacer lo imposible para poder acceder a Nahuel en ese centro de tortura. Lo de anoche simplemente fue u na muestra de la maldad diabólica de quienes manejan El Rodeo 1 ", escribió en su perfil de X y convocó la intervención de Asistencia Consultar y Cruz Roja Internacional.

Estoy en un momento de CERO tolerancia de que me digan que estamos cerca y que estamos trabajando, cuando Nahuel tiene 445 días aislado e incomunicado. Se tiene que trabajar hasta el cansancio, hacer lo imposible para poder acceder a Nahuel en ese centro de tortura. Lo de…

"Estamos con las manos cruzadas, no sabemos qué hacer. No sabemos lo que está ocurriendo allá adentro ni qué medidas tomaron para silenciar a nuestros familiares", denunciaba en las redes por su parte el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

Las familias exigen respuestas a las autoridades y advierten que no se retirarán del lugar hasta no conseguirlas. Por su parte, la mujer del gendarme argentino también alertó a las Cancillerías de Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba y España para que intercedan. "Los gritos de ayuda anoche en El Rodeo eran desesperantes" , remarcó.

#Alerta Cancillerías de Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba y España, tienen que ir a ver que pasa con sus connacionales, los gritos de ayuda anoche en El Rodeo eran desesperantes. Esta es la PAZ y CONVIVENCIA de la que habla el gobierno? Basta dejen de hacernos tanto daño, se… https://t.co/fU5F75qZyH

"Se los llevaron vivos y vivos los queremos. Nahuel tiene que volver sano y salvo a casa, 445 días en manos de esta tortura", agregó Gómez. Para rematar, responsabilizó a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello por las irregularidades en la detención, la no liberación prometida y la falta de respuestas.

Junto a otros 213 detenidos, Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre para reclamar por su libertad y sus derechos humanos, como ser la atención a la salud. La medida arrancó el viernes pasado. A casi una semana, los internos aseguran que el gendarme no ha comido: "El argentino sigue en huelga", dijeron.

La situación de Gallo está calificada como un secuestro. Así lo detalló su abogada, quien profundizó en que el argentino no califica dentro de la ley de Amnistía para ser liberado : "Nahuel no tiene causa penal abierta, no registra en los sistemas. Esto es un secuestro", remarcó.

La denuncia asciende y diferentes organizaciones convocadas por familiares, activistas, personalidades reconocidas y políticos exigen una respuesta inmediata sobre las condiciones de los detenidos, así como también la liberación de todos ellos. "Responsabilizamos al Estado por la integridad física de Enzo Flores y el resto de los privados de libertad", concluyó CLIPPVE en las redes.

Fuente: Clarín