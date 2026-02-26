Nahuel Gallo habló por primera vez con su esposa tras 445 días detenido en Venezuela: “Llamó para decir que seguía fuerte”

NACIONALES

Nahuel Gallo habló este jueves por primera vez con su familia desde que fue detenido en Venezuela : pudo comunicarse con su mujer y aseguró que se encuentra bien. Pasaron 445 días desde que el gendarme argentino quedó preso del régimen chavista.

Este jueves, en horas de la mañana, fue Alexandra Gómez, su pareja, quien recibió el llamado que le "volvió el alma al cuerpo". La mejor noticia: pudo comunicarse con Gallo, aseguró que se encuentra bien y tranquilizó a todo un país.

Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA pic.twitter.com/sXQif0gP2M

Fuente: Clarín