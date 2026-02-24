Dejar unas hojas de romero en el lavarropas: para qué sirve y qué efecto tiene en la ropa

La ropa que usamos a diario está en contacto constante con la piel, el sudor, el polvo, los olores y distintas superficies. Con el tiempo, estas prendas pueden acumular bacterias, restos de detergente y aromas persistentes que no siempre se eliminan con un lavado común.

En este contexto, especialistas en limpieza natural y cuidado del hogar señalan un truco casero simple, económico y cada vez más popular: colocar hojas de romero en el lavarropas para mejorar el aroma de la ropa y potenciar la sensación de limpieza sin recurrir a productos químicos.

El romero es una planta aromática conocida por sus propiedades antibacterianas , antifúngicas y desodorizantes . Expertos en limpieza ecológica explican que sus aceites esenciales pueden ayudar a neutralizar malos olores y a dejar un perfume fresco y natural en las prendas.

Además, el romero aporta una fragancia herbal suave que no resulta invasiva y puede reemplazar suavizantes artificiales. Desde el punto de vista práctico, especialistas en cuidado de la ropa señalan que:

De esta manera, se convierte en una alternativa natural para complementar el lavado cotidiano sin sumar químicos agresivos.

Este método se recomienda especialmente para toallas, sábanas, ropa deportiva y prendas con olor persistente, y puede usarse de manera ocasional.

Gracias a estas propiedades, el romero se posiciona como un aliado simple y natural para el lavado de la ropa. Usado correctamente, puede ayudar a mantener las prendas limpias, con buen aroma y sin necesidad de sumar productos costosos o químicos al lavado diario.

Fuente: TN