Decile chau a los pelos de tu perro: la pieza que es tendencia en redes sociales y deja tu casa limpia

NACIONALES

Si convivís con mascotas , sabés que los pelos en el piso, alfombras y sillones pueden convertirse en un problema diario. Aunque se barra o aspire con frecuencia, muchas veces quedan restos que parecen imposibles de eliminar y se acumulan en rincones y superficies textiles.

Por suerte existe un artículo que permite olvidarte de los pelos por toda la casa. Se trata de la escoba ancha de silicona, un accesorio que se volvió tendencia en redes sociales por su capacidad para juntar pelos en segundos y dejar los ambientes mucho más limpios con pocas pasadas.

La clave está en sus cerdas de silicona flexible , similares a las que se usan en peluquerías caninas, que generan electricidad estática y atrapan el pelo sin dispersarlo. A diferencia de las escobas tradicionales, no levantan polvo ni esparcen los pelos hacia los costados.

Su diseño suele incluir una base amplia que permite cubrir más superficie en menos tiempo, ideal para pisos, alfombras, tapizados e incluso el interior del auto.

Si tenés perro o gato, esta escoba de silicona puede convertirse en una aliada clave para mantener la casa limpia sin esfuerzo. En redes sociales muchos usuarios muestran cómo juntan grandes cantidades de pelo en segundos, confirmando por qué este accesorio se volvió un imprescindible para hogares con mascotas.

Fuente: TN