Ni sotanas ni sermones largos: así es la iglesia que parece un bar y busca atraer jóvenes

La imagen de iglesia íntima y solemne comenzó a cambiar en el último tiempo a raíz de un fenómeno que sorprende a propios y extraños: se trata de una propuesta que fue impulsada en Alemania , más precisamente en la ciudad de Hamburgo, donde el número de fieles había caído en picada durante las últimas décadas. Para paliar ese problema, el pastor local planteó una alternativa interesante.

Se trata de una parroquia que apostó por las luces, la música pop y los almohadones , con el objetivo de brindar otro tipo de experiencia para los feligreses. De hecho, el prelado no suele impartir sermones y los presentes son los verdaderos protagonistas: la religión, por supuesto, sigue estando en primer plano , aunque de una manera diferente.

Las conversaciones entre aquellos que asisten para tener una experiencia espiritual se produce alrededor de mesas, y muchos advierten que hay similitudes con los típicos salones. “ Se parece un poco a un pub o a un bar . No hay jerarquías. Yo trabajo aquí, pero como verán, no llevo toga ni sotana”, contó el pastor Matthias Lemme en una entrevista para el medio teutón DW.

Uno de los principales motivos por los que esta práctica se puso en marcha está vinculado a la reducción del nivel de protestantes en las últimas tres décadas. Según cifras oficiales, la rama del cristianismo perdió al menos un tercio de sus miembros , lo que hizo que las autoridades tuvieran que ponerse manos a la obra. De hecho, el éxodo se produce en tierras de Martín Lutero, el principal referente de la reforma del siglo XVI.

Por supuesto, esta clase de variaciones no podrían producirse en el catolicismo convencional, mucho más cernido a ritos y tradiciones litúrgicas. Solo en 2023, casi un millón de personas abandonaron su participación en la comunidad de fieles . “No sé si lograremos que todos regresen, seguramente no. Pero creo que es muy importante celebrar los servicios de una manera que conecte con mi generación y con las más jóvenes”, completó el predicador, gran ideólogo de esta iniciativa.

En principio, no se trata de una maniobra de marketing vacío: lo cierto es que para muchos, la misa convencional es más desgastante, los sermones largos generan desconexión, y la estructura jerárquica imperante es percibida como lejana. Así, se prueban formatos en los que se comparten vivencias y hay menos distancia entre los asistentes y el líder , sobre todo para los que hicieron la prueba.

En países protestantes surgió la idea de que la iglesia no es un edificio o una estructura, sino comunidad. Por ello, aparecen reuniones en bares, espacios en coworkings, cultos a modo de charla y melodías que reemplazan al típico órgano. Los que están a favor aseguran que Jesús predicaba en mesas, y no en templos; y que derribaba barreras para aquellos que no irían jamás a un lugar emplazado para ese fin.

Además, advierten que se prioriza el conjunto y que se transforma en una especie de puerta de entrada . Aún así, existen miles de críticos que se quejan de una eventual banalización de lo sagrado, así como también la conversión de la religión como espectáculo, y la pérdida de la profundidad teológica . El debate ya está instalado y promete extenderse en más territorios, apuntalado por los avances tecnológicos y las nuevas maneras de vincularse.

Fuente: TN