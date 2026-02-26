Rociar alcohol con pomelo en el inodoro: para que sirve y por qué lo recomiendan especialistas en limpieza

El inodoro es uno de los espacios del baño que más uso tiene a diario y, al mismo tiempo, uno de los que más bacterias, sarro y malos olores puede acumular. Aunque se limpie con frecuencia, muchas veces quedan residuos invisibles que se adhieren a la superficie y generan olor persistente.

En este marco, especialistas en limpieza doméstica señalaron un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: rociar alcohol con pomelo en el inodoro para desinfectar, aromatizar y potenciar la higiene del baño sin recurrir a productos excesivamente agresivos.

El alcohol es un desinfectante reconocido por su capacidad para eliminar bacterias y microorganismos en distintas superficies. Por su parte, el pomelo contiene compuestos naturales presentes en los cítricos que ayudan a desengrasar , aportar frescura y neutralizar olores .

Además, la combinación de ambos potencia el efecto limpiador y deja un aroma agradable en el ambiente. Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza explican que:

De esta manera, se convierte en una alternativa práctica para reforzar la limpieza habitual del baño.

Este procedimiento puede repetirse varias veces por semana como refuerzo de la limpieza general del baño, especialmente en hogares con alto uso del inodoro.

Gracias a estas propiedades, el alcohol con pomelo se convirtió en una alternativa cada vez más utilizada para mantener el baño limpio y con buen aroma. Aunque no reemplaza una limpieza profunda periódica, puede ser un complemento útil para reducir la acumulación de bacterias y evitar olores desagradables. Mantener una rutina constante de higiene es fundamental para preservar la salud en el hogar.

Fuente: TN