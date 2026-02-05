Córdoba: un carnicero sufrió la amputación de una mano tras un accidente con una picadora

Un carnicero de 31 sufrió un grave accidente laboral con una picadora de carne en plena jornada de trabajo y, tras ser internado de urgencia, los médicos tuvieron que amputarle la mano derecha.

El hecho ocurrió este jueves en la mañana en un frigorífico del barrio Villa Azalais, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el trabajador cumplía con sus tareas habituales en el comercio. Por motivos que todavía son materia de investigación , la máquina le provocó una grave lesión que generó la amputación total de la mano, según informó ElDoceTV .

El episodio generó desesperación entre sus compañeros, que rápidamente llamaron a los servicios de emergencia. El hombre fue trasladado al Hospital Elpidio Torres , donde quedó internado bajo observación y los médicos evalúan su evolución.

El caso quedó en manos de las autoridades, que intentan determinar cómo se produjo el accidente y si la picadora de carne contaba con las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de accidentes.

Mientras tanto, el trabajador permanece internado y su estado de salud es seguido de cerca por los profesionales del hospital.

Fuente: TN