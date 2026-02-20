Conmoción por la muerte de un mochilero santafesino en el Amazonas: se intoxicó por comer una fruta exótica

NACIONALES

Un joven santafesino murió tras sufrir una intoxicación después de comer una fruta exótica en el Amazonas . Lautaro David Gorosito, de 33 años, estaba yendo hacia una cascada con un grupo de amigos cuando ingirió el alimento que le costó la vida.

El dramático episodio ocurrió el pasado 10 de febrero en una zona selvática entre Ecuador y Colombia. Gorosito había partido como mochilero de Argentina en 2021 con el objetivo de recorrer Sudamérica y hacía casi tres años que vivía en Orito, Colombia.

El joven oriundo de Progreso, Santa Fe, estaba muy conectado con la naturaleza y mantenía un vínculo con la comunidad Yagé Oso Cofán , encabezada por el chamán Óscar Giovanny Queta, un referente de la medicina tradicional del yagé o ayahuasca.

Según relató Danila, su hermana, en diálogo con el portal INFO Mercury , Lautaro pretendía visitar una cascada junto a su novia y algunos amigos. Sin embargo, durante el recorrido, habrían consumido una semilla de un fruto exótico que le provocó una intoxicación inmediata que resultó letal.

Además del joven argentino, también murió un hombre de nacionalidad colombiana, nativo de esa zona, que se encontraba compartiendo el recorrido con ellos.

Según informó la familia, la justicia colombiana mantiene abierta una investigación al tratarse de una muerte no natural para determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió el deceso, aunque la principal hipótesis apunta a una intoxicación fatal .

En las próximas horas, el cuerpo de Lautaro será sometido a una autopsia. Mientras tanto, permanece en una bóveda alquilada en Orito. Luego, su familia espera la autorización de la fiscalía para proceder con la cremación y cumplir con su último deseo.

“ Esparciremos sus cenizas en Colombia , donde se encontraba viviendo, lugar que eligió y significó mucho para él”, informaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Para poder hacerlo, piden ayuda a la comunidad: “ Necesitamos reunir fondos para afrontar los gastos de cremación y poder viajar , en lo posible en familia, para poder despedirlo como se merece. Cada aporte nos ayuda a honrar su deseo”, indicaron.

La mamá de Lautaro, Stella Maris Neifert , en su cuenta de Instagram, compartió una sentida carta de despedida :

“Nadie está preparado para perder un hijo y menos siendo tan joven. Lamentablemente, el destino no pregunta, solo arrebata. Conocí lo que jamás hubiera querido conocer, la noticia de tu partida hacia el cielo.

Ese día mi esencia, mi corazón y mi alma se partieron completamente. Solo me quedan tus recuerdos, que me llenan mis ojos de lágrimas. Mis manos ya no podrán alcanzarte, ni abrazarte; quedaron vacías. Mi voz se quiebra al nombrarte. Te extrañaré tanto... ya no enviarás más mensajes, fotos, ni tus canciones. Esta herida jamás cicatrizará porque no tengo donde llevarte una flor ni llorarte.

Y siguió: “Descansá en paz hijo mío y dame fuerzas junto a tus hermanos y toda la familia para que calme tanto dolor por tu pronta partida. Un adiós inesperado, pero siempre vivirás en nuestro corazón”.

A su vez, reforzó el pedido de la familia para poder despedir sus restos: “Te extraño Lautaro de mi vida, hoy mi deseo es poder llegar a donde estás allá tan lejos, y poder darte el adiós que te merecés, una bendición y decirte hasta pronto mi corazón”.

Fuente: TN