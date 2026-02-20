Un motociclista mató a golpes al conductor de un auto en medio de una pelea por un accidente en la calle

NACIONALES

Un hombre de 50 años murió este jueves luego de participar de una pelea callejera con un motociclista causado por un choque que ambos tuvieron minutos antes, en pleno centro de Ranelagh.

La secuencia fue registrada por los celulares de algunos testigos que estuvieron en lugar, y captaron la pelea entre el conductor de un Chevrolet Corsa y una moto Honda cbx 250, ocurrido frente al parque de Ranelagh, en la esquina de Agote y 366 según contó el sitio Ahora Online

El conductor del auto fue identificado como Darío Lau, de 50 años, según informó TN. El motociclista es Agustín Carozzo, de 25 años. Según la reconstrucción del hecho, el conductor del auto “encerró” y sobrepasó al motociclista, rompiéndole los espejos.

El motociclista, enojado, fue a increpar al conductor, a quien le gritó y le pateó la puerta. "Mirá como me rompiste la moto. Yo laburo todo el día", le gritó. Luego le arrojó un piedrazo. Así figura en un video que se difundió minutos más tarde, grabado por otro motociclista que estaba tratando de mediar.

Según se escucha en el diálogo, el motociclista que grababa acusó a Lau de atropellar a Carozzo, quien lo amenazaba con romperle la boca en un segundo. "No me hagas bajar", lanzó Lau, que venía siendo amenazado verbalmente por ambos.

Finalmente, Lau se bajó del coche, agarró un palo y empezó a golpear a Carozzo, que estiraba su brazo para defenderse. El automovilista trastabilló y cayó al suelo, donde Carozzo lo golpeó dos veces. Luego de ese golpe, el conductor del auto no volvió a levantarse.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME, que constató la muerte del hombre. La policía dispuso la detención del joven Carozzo, bajo la carátula de homicidio.

En el caso interviene la UFI Nº1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, que investiga si la muerte se produjo a causa de los golpes o si el hombre sufrió una descompensación.

Fuente: Clarín