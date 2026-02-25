Cómo hacer un repelente contra mosquitos casero, según un experto

NACIONALES

Durante el verano, los mosquitos son una de las plagas más molestas y sus picaduras pueden traer problemas de salud. Aunque muchos creen que para combatirlos hay que comprar productos químicos, el bioconstructor Maxi Sánchez , conocido en Instagram como @maxipermacultura , explicó cómo hacer un repelente casero .

El especialista contó que se puede preparar un repelente casero utilizando canela y clavo de olor . Estos ingredientes contienen compuestos aromáticos muy potentes que los mosquitos no pueden tolerar y alteran su capacidad para detectar los olores corporales.

Para preparar esta receta, se requieren únicamente 3 ingredientes y seguir 5 pasos . En aproximadamente 25 minutos , se obtiene un repelente contra mosquitos muy efectivo sin la necesidad de gastar una fortuna en productos químicos.

Con ingredientes fáciles de conseguir y pasos muy sencillos de seguir, es posible reducir la presencia de mosquitos y mantenerlos alejados del cuerpo y del ambiente con una preparación casera, natural y económica.

Fuente: TN