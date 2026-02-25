Arquitectos recomiendan poner papel aluminio detrás de los muebles para detectar humedad en 48 horas

La humedad en las paredes es uno de los problemas más frecuentes en las casas. Muchas veces, las manchas suelen aparecer detrás de muebles. Por eso, los arquitectos recomiendan colocar papel aluminio para detectar su origen en 48 horas .

Con este método, se puede saber si se trata de una filtración interna o si es simplemente de condensación por el vapor del ambiente.

El procedimiento es simple y no requiere herramientas especiales. Solo necesitás un pedazo de papel aluminio.

Si es filtración interna podés revisar las cañerías cercanas, y sellar fisuras o grietas en la pared. Además, aplicá un impermeabilizante específico si el problema viene del exterior.

Por otro lado, si se trata de condensación por vapor , mejorá la ventilación de la habitación, abriendo regularmente las ventanas. Evitá colocar muebles demasiado pegados a la pared.

Fuente: TN