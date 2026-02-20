Comenzó el juicio a seis policías por la muerte de Lautaro Rosé en el río Paraná en 2021

Este jueves, comenzó en Corrientes el juicio oral y público por la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que murió ahogado en el río Paraná tras una persecución policial en noviembre de 2021. Por el caso, seis policías fueron imputados.

El debate se lleva adelante en el edificio conocido como Patono, donde funcionan los Tribunales de Juicio, y está a cargo de un tribunal integrado por la doctora Ana del Carmen Figueredo (presidenta), el doctor Darío Alejandro Ortiz y el doctor Ignacio Dubrez.

Los efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R) están imputados por los delitos de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”, “severidades” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según indicó Radio Dos .

El delito de abandono de persona agravado por muerte prevé una pena de cinco a 15 años de prisión. Por severidades, podría dictarse una sentencia de una a cinco años, y por incumplimiento de los deberes, de uno a dos años.

El fiscal del caso es el doctor Carlos Lértora, mientras que la querella está representada por el doctor Hermindo González.

Lautaro Rosé y sus amigos fueron a la costanera el domingo 7 de noviembre de 2021. Luego de la medianoche, varios móviles policiales fueron a la zona tras un llamado al 911 por incidentes a partir de una pelea en Costanera y Edison, y más tarde por otro episodio, un presunto ataque a un patrullero, en la avenida 3 de abril, debajo del puente Belgrano.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios coinciden en que los policías hicieron un giro en “U” e iniciaron la persecución al grupo en el que se encontraba Lautaro, que corrió en dirección a la orilla del río.

Al verse acorralados, los chicos intentaron esconderse en el agua mientras los efectivos les disparaban. Según los investigadores, se habrían quitado las zapatillas, y esto concuerda con el hallazgo del calzado deportivo de negro de Lautaro sobre unas rocas por parte de su hermano. En el lugar fueron secuestrados cartuchos percutidos de escopeta, balas de goma, así como uno de calibre 38.

El adolescente que acompañaba a Lautaro logró salir del agua, a pesar de que en ese momento le estaban disparando. Según su relato, corroborado por los informes médicos, fue golpeado a patadas en las piernas y en el pecho, y luego fue esposado.

De acuerdo a lo que publicó el Poder Judicial correntino, se probó que la detención del joven se hizo sin registro alguno y, “más grave aún, fue que los pedidos de auxilio de Lautaro desde el agua fueron desoídos por los policías que a esa hora exacta estaban en ese sector preciso de la orilla”.

“También está acreditado que los policías amenazaron al joven menor de edad para que no dijera nada de lo ocurrido”, indicaron.

Los seis efectivos de la Policía de Corrientes que enfrentan el juicio son: Carlos Prieto, Juan Aveiro, Sergio Iván Barberán, Omar Aguirre, Maximiliano Romero y Vicente Pruyas . Todos están acusados de distintos delitos vinculados a la muerte del joven.

Fuente: TN