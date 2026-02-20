Video: un motociclista de 25 años mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito

NACIONALES

Un hombre murió durante una pelea de tránsito en la localidad de Ranelagh , partido de Berazategui . El violento ataque ocurrió ayer en la Av. Agote y 366 cuando dos hombres se enfrentaron a golpes.

El brutal episodio empezó por una discusión que escaló tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto Honda CBX 250 . Algunos testigos grabaron el ataque y difundieron las imágenes en redes sociales.

En las últimas horas, trascendieron distintos videos , desde otras perspectivas, que permiten esclarecer cómo fueron los hechos.

Algunas personas que presenciaron el episodio contaron al portal By Noticias Berazategui , que el conflicto se habría desatado porque el conductor del auto “encerró” y sobrepasó al motociclista , rompiéndole los espejos .

El conductor del auto, identificado como Darío Lau , de 54 años, protagonizó una pelea con el motociclista, Agustín Carozzo , de 25 años, y comenzó a atacarlo a golpes con un palo .

Unos segundos más tarde, el motociclista bajó de su vehículo y lo golpeó al menos dos veces a puño cerrado. El conductor del auto se desplomó en el piso .

Las imágenes permiten observar que el motociclista volvió sobre sus pasos después de la agresión e intentó asistir al hombre , que estaba desvanecido en el piso.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME, que constató la muerte del hombre . La policía dispuso la detención del joven Agustín Carozzo, bajo la carátula de homicidio .

En un nuevo video que se viralizó, se puede escuchar a la víctima decir que había sido agredido por cuatro personas . Sin embargo, eso no fue confirmado hasta el momento.

En el caso interviene la UFI Nº1 de Berazategui , a cargo del fiscal Daniel Ichazo . La investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y se esperan los resultados preliminares de autopsia para conocer la causa de muerte de Lau .

Fuente: TN