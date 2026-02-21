Colgar latas aplastadas en el balcón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Si alguna vez viste latas aplastadas colgadas en balcones, patios o jardines , seguramente te preguntaste para qué sirve. Si bien algunos crean que es una decoración improvisada, lo cierto es que tiene una función práctica.

Las latas aplastadas sirven para ahuyentar palomas y otros tipos de pájaros . De esta manera, las aves que se acercan a tus plantas, dañan flores, macetas y ensucian tu patio, se alejan por completo .

El reflejo del sol sobre el aluminio y el sonido metálico que producen las latas al moverse con el viento generan un efecto que disuade a estos animales.

Las aves, especialmente las palomas, suelen asustarse con los destellos y el ruido , por lo que evitan acercarse a los balcones donde están colgadas estas latas.

Para que el truco funcione, es importante colgar varias latas distribuidas en diferentes sectores del balcón, preferentemente donde más se posan las aves .

Se recomienda usar hilo resistente o tanza para que el viento las mueva con facilidad y así se produzca el sonido metálico característico.

Fuente: TN