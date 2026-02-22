Cipolletti: un hombre se desplomó en medio de un partido de fútbol con amigos y murió

Este sábado, un hombre de 60 años murió después de descompensarse en medio de un partido de fútbol amateur con sus amigos en Cipolletti .

El episodio ocurrió en horas de la tarde en una de las canchas del Complejo Duronia, ubicado sobre la Avenida de la Circunvalación Presidente Arturo Umberto Illia.

El hombre cayó de rodillas en la mitad de la cancha y comenzó a convulsionar . Sus compañeros intentaron practicarle maniobras de RCP, pero no lograron reanimarlo, de acuerdo con LM Cipolletti.

Ante esta situación, lo subieron a un auto particular y lo trasladaron de urgencia al hospital local. Sin embargo, los médicos que lo atendieron constataron que no logró sobrevivir.

“Como que convulsionó de repente; quedó tirado“, relató Lautaro, empleado del lugar, que también explicó que la víctima era un jugador nuevo en el lugar.

El impacto fue inmediato en el complejo Duronia. “ Acá se paró todo el fútbol hoy; a partir de las 17 se suspendieron los partidos. Para el próximo fin de semana también se dan por finalizados los encuentros amistosos”, contó Lautaro.

Además, se refirió a la cobertura médica en los partidos amistosos: “ Al ser un amistoso, no hay ambulancias ; es el riesgo que siempre le manifestamos a los muchachos que existe en esta cancha y en todos lados”.

Fuente: TN