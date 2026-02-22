Video: un hipopótamo salió del agua y volteó una lancha en Sudáfrica

Un operativo de rescate en el Parque Nacional Kruger , al noreste de Sudáfrica, terminó en un verdadero susto cuando un hipopótamo salió del agua y volteó una lancha , arrojando a un hombre al lago.

El hecho quedó registrado en un video que The Digital Ark , una organización dedicada a la protección de la vida silvestre, compartió en sus redes sociales.

La organización explicó en Facebook que el animal había escapado de una granja cercana junto a su cría tras las inundaciones extremas que afectaron la zona.

El equipo de The Digital Ark realizaba una operación de dardos para capturar al hipopótamo y devolverlo, junto a su cría, a su hábitat natural.

Las imágenes, difundidas el 17 de febrero, muestran el momento exacto en que el hipopótamo emerge del agua y embiste la embarcación , provocando que uno de los miembros del equipo cayera al lago.

Andre Pienaar, integrante de la operación, explicó en Facebook: “ Los hipopótamos son responsables de más muertes humanas en África que casi cualquier otro animal grande”. Además, aseguró que todos están a salvo.

Fuente: TN