Chubut: le ofrecieron cambiar dinero en efectivo por una transferencia, se negó y le dispararon en la nuca

Un comerciante de Comodoro Rivadavia pelea por su vida después de sufrir un violento ataque en su propio negocio en Cerro Solo, donde dos jóvenes le propusieron hacer una transferencia por dinero en efectivo. Tras negarse, uno de ellos regresó una hora más tarde y le disparó en la nuca .

El hecho ocurrió en la esquina de Cerro San Bernardo y Mariano Rodríguez al 1700 . El comerciante, de 40 años, estaba junto a su pareja cuando los dos sospechosos ingresaron y le ofrecieron realizar una operación a través de Mercado Pago.

El hombre rechazó la propuesta y los jóvenes se retiraron. Sin embargo, cerca de una hora después, uno de ellos volvió al local y, sin mediar palabra, le disparó por la espalda . El balazo impactó en la cabeza del comerciante, que cayó gravemente herido mientras los agresores escapaban corriendo.

Tras el ataque, la pareja de la víctima llamó a la policía. Minutos más tarde, una ambulancia del 107 lo trasladó al Hospital Regional de Chubut, donde permanece internado en estado crítico y en coma farmacológico.

En el lugar trabajó personal de la Seccional Quinta, que relevó cámaras de seguridad y tomó testimonios para intentar identificar a los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos , según confirmó el jefe de la Unidad Regional, Luis Cocha.

La investigación sigue abierta y la policía intensifica los operativos en la zona para dar con los agresores, que permanecen prófugos. En las últimas horas se allanó la casa de un sospechoso y se secuestró un arma, que será peritada para determinar si fue usada en el ataque.

Fuente: TN