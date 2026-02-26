La Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24 antes de la sesión en Senado

En la previa del sesión del Senado donde se tratará la reforma de la Ley de Glaciares, la Policía Federal atacó a la prensa y detuvo a un camarógrafo del canal A24, uno de los más cercanos al gobierno de Milei.

Efectivos de la fuerza que dirige Alejandra Monteoliva golpearon y gasearon a periodistas y camarógrafos que cubrían una protesta de activistas de Greenpeace, que minutos antes habían sido detenidos por cruzar las rejas del Congreso.

Cuando los camarógrafos intentaron captar el traslado de los detenidos, los policías federales agredieron brutalmente a un trabajador de A24, que fue tirado al suelo y pateado antes de ser detenido.

El agredido y detenido es el camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini, que estaba saliendo en vivo en el programa del periodista oficialista Antonio Laje. Los otros canales captaron el momento de la detención y cómo Facundo tenía una herida en la cara. Además, otros trabajadores de prensa fueron agredidos con gas lacrimógeno y golpeados.

El camarógrafo detenido estuvo un largo rato esposado y tirado en el suelo de un estacionamiento ubicado frente al Senado, hasta que el SAME lo trasladó a un hospital para que lo atiendan por golpes en un brazo y una pierna.

Finalmente, el camarógrafo fue liberado por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El operativo de la Policía Federal había empezado muy mal cuando un grupo de activistas burló los controles y logró meterse en el Congreso para hacer una protesta con inodoros sobre las escalinatas. Doce militantes fueron detenidos.



