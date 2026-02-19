Chau repelentes: la bebida alcohólica que ahuyenta las hormigas de tu casa

Cuando suben las temperaturas, las hormigas empiezan a aparecer en la cocina, el comedor o cerca de puertas y ventanas. Buscan restos de comida y agua, y en pocos minutos pueden armar un camino bien marcado dentro de la casa.

Si bien hay insecticidas y cebos específicos, muchas personas prefieren evitar productos químicos fuertes, sobre todo cuando hay niños, mascotas o alimentos cerca . En ese contexto, surge una alternativa casera: el vodka .

El efecto no tiene nada de mágico. La clave está en su alto contenido de alcohol .

Las hormigas se orientan dejando y siguiendo rastros químicos (feromonas) . El alcohol:

Al perder el “camino”, muchas dejan de avanzar por esa zona.

Importante: no las elimina ni destruye el hormiguero , solo interrumpe el recorrido.

Es útil especialmente en espacios donde no querés aplicar aerosoles o venenos tradicionales.

Tip: primero probá en una zona pequeña si la superficie es delicada.

Fuente: TN