Brutal ataque a un peleador de kickboxing en la puerta de un gimnasio en Mendoza: le dieron siete puñaladas

Ignacio Gabriel Acosta (21) es un luchador y profesor de kickboxing que el martes por la noche terminó de entrenar y salió del gimnasio en Tunuyán, Mendoza . Nunca esperó lo que iba a ocurrir. En la puerta, fue abordado y atacado brutalmente: le dieron siete puñaladas . El deportista fue llevado de urgencia en un auto hacia el hospital y lo tuvieron que operar de urgencia. De milagro, lo salvaron. ¿El agresor? Libre. No hay detenidos .

Fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que el violento episodio ocurrió este martes, cerca de las 22.30, cuando Acosta salía del Gimnasio ABC, ubicado sobre calle Pellegrini 159, en la localidad de Tunuyán, a poco más de 80 kilómetros de Mendoza capital. Allí fue abordado por un hombre con arma blanca .

No están claros los motivos del ataque. Sí, que el joven deportista recibió siete puñaladas . La mayoría en la zona toráxica. Según consta en los informes, el agresor atacó y se fue caminando.

"Ignacio había terminado su jornada de entrenamiento y estaba esperando a alguien afuera del gimnasio. Estaba sentado en un banquito cuando apareció un joven encapuchado, vestido con un buzo y lo sorprendió por la espalda. Lo atacó con un cuchillo . Ignacio se defendió como pudo, pero lo hirió feo. Le dio siete puñaladas", contó Mario Guzmán, propietario del gimnasio, en una entrevista realizada por El Nueve de Mendoza.

Tras el altercado, el joven deportista fue trasladado de urgencia por algunos testigos en un Renault 11. Lo llevaron hasta la guardia del hospital Scaravelli.

"El joven recibió siete heridas de arma blanca distribuidas en el tórax, espalda y brazo izquierdo. Sufrió un neumotórax, producto de perforación pulmonar . Fue intervenido quirúrgicamente y su estado es estable. Quedó en observación en sala común", confirmó el parte médico publicado por el diario Los Andes.

Las pericias arrojaron que el ataque fue en la puerta del gimnasio: encontraron la vereda del lugar con muchas manchas de sangre. También que se hizo un rastrillaje en la zona pero no se pudo dar con el agresor.

"Ya tenemos identificado quién es. Todavía no lo podemos encontrar porque está prófugo, pero lo estamos buscando. Se hizo un rastrillaje en la zona, pero no volvió a su casa", confirmó Juan Ortuvia, comisario inspector de Tunuyán.

El caso está siendo investigado por la fiscalía de Tunuyán, que inició un expediente bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa”.

Acosta es un joven deportista muy reconocido en el Valle de Uco. Y en diciembre ganó un título representando a la localidad de Tupungato: se consagró campeón en la categoría Semi Pro (hasta 64 kg), tras un fallo unánime de los jurados.

