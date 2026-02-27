Boleto Estudiantil de CABA 2026: quiénes pueden viajar gratis y cómo tramitarlo paso a paso

NACIONALES

La Ciudad de Buenos Aires inició el ciclo lectivo 2026 el 25 de febrero en los niveles inicial y primario, y el 2 de marzo en el secundario. Con el comienzo de clases, vuelve a estar vigente el Boleto Estudiantil , un subsidio que permite a miles de alumnos trasladarse sin costo en el transporte público.

El beneficio, establecido por la ley porteña 5.656, se implementa a través de una tarjeta SUBE nominal y debe activarse cada año. A continuación, una guía completa con todo lo que hay que saber para acceder sin inconvenientes.

Además, desde el año pasado se amplió el alcance a estudiantes de nivel superior de bajos ingresos que cursen en universidades o institutos con sede en CABA, de gestión pública, social o privada con subvención total.

El pase está activo desde el inicio del ciclo lectivo hasta el 31 de diciembre , con excepción del receso invernal.

Fuera del horario escolar, fines de semana, feriados o vacaciones, la tarjeta puede utilizarse como una SUBE común, cargando saldo, pero sin el subsidio.

Los estudiantes que acceden al beneficio por primera vez deben:

Una vez finalizado el trámite, la SUBE debe activarse en una Terminal Automática SUBE antes de su primer uso.

Quienes ya contaban con el beneficio en 2025 no necesitan reinscribirse. Para reactivarlo, basta con apoyar la tarjeta en una Terminal SUBE. La renovación es automática.

No. La tarjeta es personal e intransferible . Si la utiliza alguien que no sea el titular, el beneficio puede suspenderse e incluso derivar en sanciones.

No. El pase porteño no incluye los servicios ferroviarios del AMBA. Para las líneas metropolitanas —como Trenes Argentinos en los ramales Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur— se debe realizar un trámite adicional.

Para alumnos de Nivel Inicial, Primaria y primeros años del Secundario (hasta 2° año en CABA). Tiene vigencia anual.

Para los últimos años del Secundario y carreras terciarias no universitarias. Permite hasta 48 viajes mensuales con una tarifa equivalente al 50% del boleto mínimo de colectivo.

Se puede solicitar por correo electrónico enviando:

También puede realizarse en las dependencias indicadas por cada línea, con:

El certificado debe incluir datos del establecimiento (nombre, domicilio, dependencia y porcentaje de subsidio si es privado), datos completos del alumno y horarios de cursada, además de firma y sello de la institución.

Fuente: TN