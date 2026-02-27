La Policía de la Ciudad liberó la 9 de Julio y los manifestantes marchan por Avenida de Mayo hacia el Congreso

Este viernes hubo forcejos, corridas e incidentes entre la Policía de la Ciudad y los manifestantes de izquierda frente al Obelisco. Hay un gran operativo de las fuerzas de seguridad sobre la 9 de Julio.

Los manifestantes fueron reubicados sobre la vereda en Cerrito y Rivadavia.

El SAME está en el lugar. Hay un efectivo herido que fue trasladado al hospital Ramos Mejía.

El Senado cerrará hoy su período de sesiones extraordinarias con un último debate de alto voltaje. La Cámara Alta debatirá hoy la sanción de la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil que permitirá bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Con la intención de mantener los acuerdos parlamentarios alcanzados el pasado 12 de febrero, cuando el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra, La Libertad Avanza convertirá en ley el proyecto que modificó la Cámara de Diputados. En esa versión se eliminó el artículo 44 referido a las licencias médicas por enfermedades .

Manifestantes de izquierda y la Policía de la Ciudad se enfrentan cara a cara en el Obelisco . Está cortada la intersección de Avenida Corrientes y 9 de Julio.

Los efectivos de seguridad desplegaron un operativo para poder liberar el Metrobús y los carriles de la 9 de Julio. También intentan trasladar a los manifestantes a la Plaza de la República.

Desde las 7, manifestantes de izquierda se concentran en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles. Frente a ello, se desplegó un operativo policial liderado por la Policía de la Ciudad.

La medida es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales en rechazo de la reforma laboral que será tratada este viernes en el Senado y busca convertir en ley el Gobierno.

Los trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda cortaron la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay. Se da en la previa de la marcha de los gremios combativos al Congreso en reclamo de la reforma laboral que será tratada en el Senado.

La medida de fuerza se realiza en medio de un fuerte operativo de seguridad encabezado por Gendarmería. Hay fuertes demoras en el tránsito.

Los gremios combativos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizan este viernes al Congreso mientras el Senado trata la reforma laboral, sin el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT) . La protesta comenzará al mediodía en el centro porteño y tendrá como epicentro el debate en la Cámara Alta.

La decisión se tomó luego de que la conducción cegetista resolviera no convocar a un nuevo paro general y concentrar su estrategia en la presentación judicial contra la ley en caso de que sea sancionada, algo que tanto oficialismo como oposición dan por descontado. El contraste expuso diferencias tácticas dentro del sindicalismo en la antesala de la votación.

