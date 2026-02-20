Avanza la nueva misión tripulada a la Luna: podría despegar en marzo y con un microsatélite argentino

NACIONALES

El éxito en la carga de combustible en las pruebas que realizó la NASA para su proyecto Artemis II, con el cual espera llegar a la Luna, marcaron un gran avance en la misión que llevará un microsatélite argentino y que podría ponerse en marcha dentro de dos semanas.

Así lo anunció esta tarde el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Geuna, al señalar que "todo apunta al 6 de marzo como la fecha probable para el lanzamiento" .

Funcionarios de la NASA destacaron los avances y la jefa de desarrollo de sistemas de exploración, Lori Glaze, apuntó que "esto ya se está volviendo muy real, y es hora de ponerse serios y empezar a emocionarse”.

El administrador Jared Isaacman señaló que los equipos de lanzamiento lograron “un avance importante ” entre el primer ensayo de cuenta regresiva -que se vio interrumpido por fugas de hidrógeno a principios de este mes- y la segunda prueba, que se completó con una filtración excepcionalmente baja la noche del jueves.

"Nuestro satélite argentino ATENEA ya está listo para este hito. Miremos al cielo con orgullo: somos parte de este viaje histórico" , resaltó Genua en sus redes sociales este viernes.

Aunque aún queda trabajo por hacer en la plataforma de lanzamiento, los funcionarios expresaron confianza en estar listos para lanzar a cuatro astronautas en el sobrevuelo lunar de Artemis II tan pronto como el 6 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida .

Para mantener abiertas sus opciones, los tres estadounidenses y un canadiense se prepararon para iniciar la cuarentena sanitaria obligatoria de dos semanas la noche del viernes en Houston.

Fuente: Clarín