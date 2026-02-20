Home Ads
Avanza la nueva misión tripulada a la Luna: podría despegar en marzo y con un microsatélite argentino

Redacción CNM febrero 20, 2026

El éxito en la carga de combustible en las pruebas que realizó la NASA para su proyecto Artemis II, con el cual espera llegar a la Luna, marcaron un gran avance en la misión que llevará un microsatélite argentino y que podría ponerse en marcha dentro de dos semanas.

Así lo anunció esta tarde el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Geuna, al señalar que "todo apunta al 6 de marzo como la fecha probable para el lanzamiento" .

Funcionarios de la NASA destacaron los avances y la jefa de desarrollo de sistemas de exploración, Lori Glaze, apuntó que "esto ya se está volviendo muy real, y es hora de ponerse serios y empezar a emocionarse”.

El administrador Jared Isaacman señaló que los equipos de lanzamiento lograron “un avance importante ” entre el primer ensayo de cuenta regresiva -que se vio interrumpido por fugas de hidrógeno a principios de este mes- y la segunda prueba, que se completó con una filtración excepcionalmente baja la noche del jueves.

"Nuestro satélite argentino ATENEA ya está listo para este hito. Miremos al cielo con orgullo: somos parte de este viaje histórico" , resaltó Genua en sus redes sociales este viernes.

¡Hay novedades sobre la misión a la Luna! 🌕🚀 Las pruebas de @NASAArtemis salieron bien y, tras el éxito con el combustible ayer, anunciaron que todo apunta al 6 de marzo como la fecha probable para el lanzamiento. Nuestro satélite argentino ATENEA ya está listo para este hito.… pic.twitter.com/cEV0NLY3gf

Aunque aún queda trabajo por hacer en la plataforma de lanzamiento, los funcionarios expresaron confianza en estar listos para lanzar a cuatro astronautas en el sobrevuelo lunar de Artemis II tan pronto como el 6 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida .

Para mantener abiertas sus opciones, los tres estadounidenses y un canadiense se prepararon para iniciar la cuarentena sanitaria obligatoria de dos semanas la noche del viernes en Houston.

Fuente: Clarín


