El paquete bomba que explotó en la sede de la Escuela de Gendarmería estaba dirigido a un ex director

NACIONALES

El paquete que explotó este viernes al mediodía en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional (GNA) estaba dirigido a un Comandante Mayor que había sido director del establecimiento.

La detonación, que se produjo cerca de las 13.50, provocó heridas a por lo menos dos oficiales que fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich con quemaduras leves en brazos y tórax, y que se encuentra fuera de peligro.

Un tercer involucrado fue atendido en el lugar, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.

La encomienda se encontraba a resguardo en la sede de la Escuela “General Grl. de Brig. D. Manuel María Calderón” de Gendarmería, explotó en una oficina del piso 11 del edificio ubicado en avenida Paseo Colón 533, en San Telmo.

El paquete, similar a una caja de cartón con un detonador en su interior, era una correspondencia privada dirigida al Comandante Mayor Diego Gasparutti , quien fue director de la escuela entre fines de 2021 y mediados de 2024 y resultó uno de los heridos de este viernes.

La explosión demandó un amplio operativo en la zona, que provocó cortes de calles y desvíos en el tránsito. Bomberos y Policía de la Ciudad llegaron al lugar y por prevención fueron evacuadas 320 personas , tanto del edificio de GNA como el lindero.

Al lugar se hicieron presentes la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director del SAME, Alberto Crescenti.

El juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de la investigación y como primera medida ordenó que las pericias estén a cargo de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que la encomienda que explotó se encontraba a resguardo en la oficia del piso 11 desde hacía aproximadamente cuatro meses.

Gasparutti fue designado como Director de la Escuela Superior de Gendarmería en reemplazo del Comandante Mayor Gabriel Horacio Calleja. Asumió en su cargo el 27 de diciembre de 2021, según registros oficiales.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, Gasparutti dejó su cargo a mediados del 2024, por lo que les resulta extraño que el paquete haya sido enviado hace cuatro meses y a su nombre.

Allegados al gendarme lo calificaron de “buena persona”, por lo que les resultó “raro” el ataque direccionado a su nombre y añadieron que este viernes pasó por el edificio a recoger algunas de sus pertenencias que habían quedado allí.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín