Autos bajo el agua y calles inundadas: los videos de las tormentas en el AMBA

NACIONALES

Las fuertes tormentas que se desataron este martes por la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron imágenes impactantes: calles completamente inundadas, autos varados y problemas en la circulación.

El fenómeno, que incluyó truenos, relámpagos y lluvias de variada intensidad , golpeó con fuerza especialmente a la zona sur del conurbano . Los partidos de Avellaneda, Lanús y Temperley fueron algunos de los más afectados, donde las precipitaciones provocaron anegamientos en las principales arterias.

En videos grabados por vecinos y difundidos en redes sociales , se puede ver cómo el agua cubrió varias cuadras y obligó a los conductores a detenerse. En la Ciudad de Buenos Aires , barrios como Palermo también sufrieron lluvias persistentes durante la madrugada, aunque el mayor impacto se sintió en el conurbano.

“Estamos inundados en Lanús Oeste. Ya no se ven las veredas , mi casa es alta y se inundó”, publicó una vecina en las redes sociales, junto a un video en plena tormenta.

Otro de los videos más impactantes que se difundieron en redes sociales fue un paneo en una estación de servicio, en plena avenida principal , completamente inundada a altas horas de la noche.

Los vecinos que estaban presentes en el lugar, atravesaban las calles con el agua hasta las pantorrillas .

Para este martes, el SMN prevé una jornada inestable, con una temperatura mínima de 21 grados en la madrugada y una máxima de 31 grados por la tarde, que descenderá a unos 26 grados hacia la noche.

El miércoles marcaría un cambio de escenario: se espera nubosidad variable, sin lluvias y con descenso térmico , con una mínima de 17 grados y una máxima de 26.

De acuerdo con la previsión extendida, el resto de la semana no presentaría nuevas precipitaciones , aunque las temperaturas máximas irán en ascenso gradual , hasta volver a rondar los 30 grados el domingo en la zona del AMBA.

Fuente: TN