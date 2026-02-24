Autos bajo el agua y calles inundadas: los videos de las tormentas en el AMBA

Las fuertes tormentas que se desataron este martes por la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron imágenes impactantes: calles completamente inundadas, autos varados y problemas en la circulación.
El fenómeno, que incluyó truenos, relámpagos y lluvias de variada intensidad , golpeó con fuerza especialmente a la zona sur del conurbano . Los partidos de Avellaneda, Lanús y Temperley fueron algunos de los más afectados, donde las precipitaciones provocaron anegamientos en las principales arterias.
En videos grabados por vecinos y difundidos en redes sociales , se puede ver cómo el agua cubrió varias cuadras y obligó a los conductores a detenerse. En la Ciudad de Buenos Aires , barrios como Palermo también sufrieron lluvias persistentes durante la madrugada, aunque el mayor impacto se sintió en el conurbano.
“Estamos inundados en Lanús Oeste. Ya no se ven las veredas , mi casa es alta y se inundó”, publicó una vecina en las redes sociales, junto a un video en plena tormenta.
Otro de los videos más impactantes que se difundieron en redes sociales fue un paneo en una estación de servicio, en plena avenida principal , completamente inundada a altas horas de la noche.
Los vecinos que estaban presentes en el lugar, atravesaban las calles con el agua hasta las pantorrillas .
Para este martes, el SMN prevé una jornada inestable, con una temperatura mínima de 21 grados en la madrugada y una máxima de 31 grados por la tarde, que descenderá a unos 26 grados hacia la noche.
El miércoles marcaría un cambio de escenario: se espera nubosidad variable, sin lluvias y con descenso térmico , con una mínima de 17 grados y una máxima de 26.
De acuerdo con la previsión extendida, el resto de la semana no presentaría nuevas precipitaciones , aunque las temperaturas máximas irán en ascenso gradual , hasta volver a rondar los 30 grados el domingo en la zona del AMBA.
Fuente: TN
