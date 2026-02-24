Home Ads
NACIONALES

Temporal en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las lluvias en AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM febrero 24, 2026

Home Ads

Home Ads

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo hoy , después de las tormentas que azotaron a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante este lunes por la noche y gran parte de la madrugada.

Para este martes 24, se espera que las tormentas continúen en CABA , con una mínima de 21° y una máxima de 32°.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será de hasta un 10%. La temperatura llegará a 24° y habrá vientos del noroeste a velocidades entre 13 y 22 km/h .

Para la tarde, se pronostica entre 40% y 70% de probabilidades de tormentas fuertes , con una máxima de 32°. Se esperan vientos del sector sur a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la inestabilidad continuará con tormentas aisladas , aunque la probabilidad de precipitaciones será entre 10% y 40% . La temperatura descenderá a 26°, con vientos del sureste a velocidades entre 23 y 31 km/h. Además, se pronostican ráfagas de hasta 50 km/h .

Miércoles 25: cielo algo a parcialmente nublado con el correr de las horas. Mínima de 17° y máxima de 26°, con vientos del sureste durante gran parte del día.

Jueves 26: mínima de 19° y máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del sureste durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde soplarían desde el sector este.

Viernes 27: cielo parcialmente a algo nublado. Mínima de 20° y máxima de 28°, con vientos del noreste que disminuirán su intensidad con el paso de las horas.

Sábado 28: se pronostica una mínima de 21° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Domingo 1 de marzo: cielo mayor a parcialmente nublado, con una mínima de 23° y una máxima de 31°. Se pronostican vientos del noreste.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags