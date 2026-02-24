Temporal en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las lluvias en AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo hoy , después de las tormentas que azotaron a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante este lunes por la noche y gran parte de la madrugada.

Para este martes 24, se espera que las tormentas continúen en CABA , con una mínima de 21° y una máxima de 32°.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será de hasta un 10%. La temperatura llegará a 24° y habrá vientos del noroeste a velocidades entre 13 y 22 km/h .

Para la tarde, se pronostica entre 40% y 70% de probabilidades de tormentas fuertes , con una máxima de 32°. Se esperan vientos del sector sur a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la inestabilidad continuará con tormentas aisladas , aunque la probabilidad de precipitaciones será entre 10% y 40% . La temperatura descenderá a 26°, con vientos del sureste a velocidades entre 23 y 31 km/h. Además, se pronostican ráfagas de hasta 50 km/h .

Miércoles 25: cielo algo a parcialmente nublado con el correr de las horas. Mínima de 17° y máxima de 26°, con vientos del sureste durante gran parte del día.

Jueves 26: mínima de 19° y máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del sureste durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde soplarían desde el sector este.

Viernes 27: cielo parcialmente a algo nublado. Mínima de 20° y máxima de 28°, con vientos del noreste que disminuirán su intensidad con el paso de las horas.

Sábado 28: se pronostica una mínima de 21° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Domingo 1 de marzo: cielo mayor a parcialmente nublado, con una mínima de 23° y una máxima de 31°. Se pronostican vientos del noreste.

Fuente: TN