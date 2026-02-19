Autopista Rosario-Córdoba: fuertes vientos huracanados provocaron el vuelco de al menos diez camiones

NACIONALES

Un violento temporal provocó un verdadero desastre este miércoles en la Autopista Córdoba-Rosario, donde más de diez camiones volcaron a la altura del kilómetro 392 y la circulación quedó completamente interrumpida .

El siniestro ocurrió en la zona de General Roca, donde ráfagas de viento huracanadas sorprendieron a los vehículos de gran porte y generaron una situación de extrema gravedad. Las unidades quedaron atravesadas sobre la calzada, bloqueando ambos sentidos de la traza.

Ante el corte total, las autoridades dispusieron un desvío del tránsito hacia Córdoba por la localidad de Correa, entre Cañada de Gómez.

Las condiciones climáticas continúan siendo adversas, con visibilidad reducida a pocos metros por lluvia y polvo en suspensión, lo que aumenta el riesgo de nuevos incidentes. Desde la Policía Caminera pidieron evitar circular por la zona y respetar estrictamente las indicaciones en los puntos de desvío.

Servicios de emergencia trabajaron en el lugar, aunque advirtieron que la magnitud del evento podría demorar la remoción de los camiones y la normalización del tránsito.

Fuente: TN