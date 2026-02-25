Alejandro Flores, educador canino: “Si no querés que tu perro rompa tu casa, ojo con lo juguetes que le das”

NACIONALES

Hay personas que creen que los juguetes son solo una forma de entretener al perro , pero no siempre se tiene en cuenta cómo estos objetos pueden moldear su comportamiento futuro. Elegir mal desde cachorro puede tener consecuencias inesperadas cuando el animal ya es adulto. Ahora, ¿pueden los juguetes influir en si un perro destroza tu casa o no?

“ Si no querés que tu perro rompa tu casa, ojo con los juguetes: lo que le das de cachorro influye en su conducta adulta ”, explicó Alejandro Flores , popular entrenador y creador de contenido especializado en entrenamiento y comportamiento canino en redes sociales. Según el experto, muchos perros empiezan a desarrollar hábitos, positivos o negativos, desde muy pequeños, y los objetos que se les ofrece como “juguetes” pueden enseñarles qué está permitido morder y qué no .

Flores detalla que algunos juguetes aparentemente inofensivos , como peluches diseñados para niños o pelotas con cuerda, pueden llevar al perro a asociar materiales del hogar con el juego . Por ejemplo, si un cachorro acostumbra a morder peluches, puede llegar a pensar que los cojines o almohadas también son objetos para destruir. Y si juega con juguetes que contienen partes blandas o cuerdas, puede incorporar ese tipo de masticación destructiva a objetos de la casa.

Los especialistas en comportamiento canino coinciden en que proporcionar juguetes adecuados desde cachorro no solo estimula la mente del perro, sino que puede redirigir la energía natural de morder hacia objetos seguros y previstos para ello. Estudios sobre conducta canina señalan que ofrecer juguetes específicos reduce comportamientos destructivos al mantener al perro ocupado y satisfacer su necesidad de masticar, especialmente en cachorros que se encuentran en fase de dentición o exploración.

Además, investigaciones veterinarias y etológicas muestran que el simple hecho de no proporcionar alternativas apropiadas puede llevar a que los perros dirijan sus instintos de masticación hacia artículos del hogar, lo cual puede convertirse en un problema serio de convivencia. Por eso, elegir bien los juguetes según la etapa de vida y el estilo de juego del perro es parte de una educación responsable.

Lo que recomienda Flores y muchos expertos en comportamiento canino es:

Estos pasos no solo ayudan a reducir las conductas destructivas, sino que también fomentan una relación más equilibrada entre el perro y su familia humana.

Fuente: TN