Adiós a las sillas de comedor iguales: la tendencia “Mix & Match” que invade los hogares

La tendencia de utilizar asientos distintos alrededor de una misma mesa , denominada “Mix & Match”, aunque parece azarosa, requiere de un ojo crítico para no caer en el desorden visual absoluto o un caos estético.

El primer paso para acertar es jugar con el color . Una opción segura es elegir modelos idénticos pero en una gama de tonos neutros. Si se busca mayor impacto, se pueden mezclar tapizados con estampados contrastantes como flores, rayas o puntos, siempre en equilibrio.

Muchos diseñadores sugieren que, al mezclar estilos, se debe considerar el peso visual de cada pieza. Una silla de metal industrial tiene una presencia muy distinta a una de madera rústica o una de plástico moderno. La clave es que ninguna opaque completamente a las demás piezas.

Otro recurso efectivo consiste en variar las alturas de los respaldos . Es posible alternar sillas bajas con butacas o bancos corridos, siempre que la altura del asiento sea uniforme para garantizar la comodidad de todos los comensales durante las comidas y cenas prolongadas en el hogar.

La iluminación también juega un rol crucial en estos comedores. Una lámpara de techo con presencia puede servir como el eje central que unifique visualmente la diversidad de las sillas inferiores, aportando coherencia a través de una paleta de materiales compartida en la estancia.

Es importante recordar que la funcionalidad no debe sacrificarse por la estética. Cada asiento debe ser lo suficientemente ergonómico y permitir que los invitados se vean a la cara sin obstrucciones. La experimentación debe ser guiada por la comodidad y la facilidad de circulación.

Mantener un hilo conductor es vital para el éxito del diseño. Se pueden elegir sillas de diferentes materiales —madera, metal o mimbre— siempre que compartan una línea estética similar. Esto aporta calidez a comedores donde predominan superficies frías como la piedra o el cristal.

La combinación de piezas antiguas y modernas es una de las opciones que mejor funcionan actualmente. Recuperar sillas familiares del desván y mezclarlas con diseños de líneas depuradas otorga al espacio un carácter histórico y vanguardista al mismo tiempo, creando un diálogo visual.

Para quienes prefieren la sutileza, una estrategia ganadora es mantener el mismo modelo de silla pero variar exclusivamente el tapizado del asiento . Usar dos tipos de tela, una lisa y otra estampada, dinamiza el conjunto sin saturar la visión general ni cansar la vista.

Colocar sillas más voluminosas o tipo butaca en los extremos de una mesa rectangular ayuda a jerarquizar el espacio de manera efectiva. Este detalle aporta simetría visual y destaca las cabeceras como lugares de honor, permitiendo que el resto de las sillas laterales sean más ligeras.

El uso de la alfombra como aliada permite restringir la paleta cromática de forma profesional. Al elegir sillas de distintos modelos pero limitando sus colores a los tonos presentes en el textil del suelo, se logra un resultado visualmente muy coherente, equilibrado y sumamente sofisticado.

Finalmente, la clave reside en experimentar sin miedo a los cambios. La decoración con sillas desparejadas es una invitación a la creatividad que permite que cada mueble cuente su propia historia, logrando un comedor dinámico, funcional y lleno de vida para disfrutar diariamente.

Fuente: TN