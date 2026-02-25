Tirar unas gotitas de pomelo en las rejillas: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo

Las rejillas , ya sean de ventilación, de baño, de cocina o de desagüe, suelen ser zonas olvidadas en la limpieza diaria. Con el tiempo acumulan grasa, humedad, restos orgánicos y bacterias que pueden generar malos olores persistentes y un ambiente menos saludable.

En este marco, especialistas en limpieza natural y mantenimiento del hogar recomiendan un truco casero simple y efectivo: tirar unas gotitas de pomelo en las rejillas para desodorizar, limpiar y prevenir la acumulación de microorganismos que provocan mal olor.

El pomelo contiene aceites esenciales naturales, como el limoneno y el citral, conocidos por sus propiedades antibacterianas , antifúngicas y desodorizantes . Estos compuestos ayudan a neutralizar olores fuertes y a reducir la proliferación de bacterias en zonas húmedas.

Además, su aroma cítrico intenso actúa como neutralizador natural de los gases que se generan en los desagües, mientras que sus aceites ayudan a despegar restos de grasa y suciedad que quedan adheridos a las paredes internas de las rejillas.

Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza ecológica explican que el pomelo:

Por estas razones, se recomienda como una alternativa natural, económica y segura para el mantenimiento regular del hogar.

Este método puede aplicarse tanto en rejillas de baño como de cocina y funciona mejor como mantenimiento preventivo.

Gracias a estas propiedades, el pomelo se consolida como un aliado natural para la limpieza del hogar. Usado de manera regular, ayuda a mantener las rejillas en mejores condiciones y a evitar la aparición de olores molestos.

Además, su aroma cítrico suele resultar desagradable para insectos como cucarachas, lo que puede contribuir a mantenerlos alejados. Aun así, una limpieza integral y periódica sigue siendo fundamental para lograr un ambiente más saludable y ordenado.

Fuente: TN