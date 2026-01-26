Volvían de pasar el día en un parque acuático y al ingresar a la ruta 5 los chocó un camión: cuatro muertos

Maximiliano Ariel Velázquez tiene 34 años y es tatuador. De José C. Paz , fue a pasar el día con su familia a un parque acuático en Mercedes , a 70 kilómetros, pero todo terminaría en tragedia: cuando regresaban, se incorporó a la ruta nacional 5 sin advertir que venía un camión. El impacto fue brutal y murieron su pareja, una joven y dos nenas. Él fue hospitalizado.

Todo ocurrió el domingo, a las 20, en el cruce de la carretera y el Acceso Sur (Manuel San Martín).

Según pudo saber Clarín , Velázquez manejaba su viejo Ford Escort Ghia blanco cuando quiso tomar la ruta en sentido a Luján y un camión Foton Auman, conducido por un hombre de 30 años, lo chocó en el lateral derecho.

A causa del impacto murió Jacqueline Tonina (39) , pareja de Velázquez, quien fue trasladado al Hospital Blas Dubarry, donde quedó internado con pronóstico reservado.

También perdieron la vida Abril Suárez (21) , hija de Jacqueline, y dos nenas de 3 y 7 años.

Luis Andrade, oficial auxiliar del cuartel de bomberos voluntarios de Mercedes, contó a Radio Meridiano que cuando llegaron ya estaban fallecidas las dos nenas, fuera del vehículo, y madre e hija, en el interior.

"No había mucho por hacer, lamentablemente", describió Andrade, quien dijo que, según testigos, " la ruta estaba cargada de tránsito y el auto se quiso incorporar".

Por la frenada del camión en el asfalto, "es como si la maniobra del auto no le hubiera dado tiempo a nada".

El caso fue caratulado " cuádruple homicidio culposo y lesiones " por el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Mercedes, Juan Repetto.

La ruta 5 une Santa Rosa, capital de La Pampa, con Buenos Aires. Son 545 kilómetros y atraviesa varios partidos bonaerenses y ciudades cabeceras.

Desde Buenos Aires, hay autovía hasta Mercedes. En diciembre de 2019 se frenó la continuidad de la doble traza hasta Suipacha.

Muchos vecinos la catalogan como "la ruta de la muerte" por las sucesivas tragedias que se han registrado en esta carretera.

