Qué es la traqueotomía que le practicaron a Bastián: la cirugía clave tras 14 días de asistencia mecánica para ayudarlo a respirar

Bastián , el niño de 8 años que permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras el choque ocurrido el 12 de enero en La Frontera de Pinamar , fue sometido este último sábado a su sexta intervención quirúrgica.

Según el parte médico oficial del Ministerio de Salud bonaerense , se le realizó una fijación cervical y, posteriormente, una traqueotomía.

Tras cumplirse dos semanas desde el siniestro, los equipos de neurocirugía y terapia intensiva determinaron que este paso era indispensable para asegurar una "vía aérea estable".

La decisión se tomó luego de que el miércoles pasado se evidenciara una falta de respiración espontánea al intentar retirarle el respirador, una complicación de probable origen neurológico derivada de las fracturas de cráneo sufridas.

La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una abertura en la tráquea (a la altura del cuello) para permitir que el aire llegue a los pulmones sin pasar por la boca o la nariz. A través de este orificio se coloca un pequeño tubo denominado cánula.

En medicina intensiva pediátrica, este paso se evalúa cuando un paciente requiere asistencia respiratoria mecánica (ARM) de manera prolongada.

En el caso de Bastián, la intervención cumple tres funciones críticas:

En la misma operación del sábado, los médicos realizaron una fijación cervical. Esta intervención tiene como objetivo estabilizar la columna vertebral mediante instrumental médico específico . Se volvió una prioridad luego de que las resonancias magnéticas confirmaran lesiones cervicales severas producto del fuerte impacto entre el UTV y la camioneta Amarok .

Esta maniobra busca proteger la médula y permitir que el cuerpo médico pueda higienizar y movilizar al paciente con menor riesgo, mientras se monitorea su evolución neurológica.

¿Es un procedimiento definitivo? No. Los manuales de cuidados críticos pediátricos señalan que, en casos de traumatismo, l a cánula se retira en cuanto el paciente recupera la autonomía respiratoria .

¿Por qué se decidió tras 14 días? Los consensos médicos internacionales sugieren el paso de intubación a traqueotomía en este plazo para proteger la laringe y reducir las infecciones intrahospitalarias .

¿Cuál es el estado reportado? El Ministerio de Salud bonaerense ratificó en su último informe que el niño se encuentra 'estable' dentro de la unidad de terapia intensiva, aunque su pronóstico sigue siendo reservado debido a la complejidad de las lesiones neurológicas d detectadas.

Fuente: Clarín