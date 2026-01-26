Tirar lavandina en las rejillas: por qué lo recomiendan y cuáles son sus beneficios

Las rejillas , ya sean de ventilación, de baño, de cocina o de desagüe, suelen ser zonas olvidadas en la limpieza diaria. Con el tiempo acumulan grasa, humedad, sarro y bacterias que pueden generar malos olores, obstrucciones y un ambiente menos saludable.

En este marco, especialistas en higiene doméstico y saneamiento señalaron un truco clásico, efectivo y muy utilizado: tirar lavandina en las rejillas de la casa para desinfectarlas y eliminar olores persistentes.

La lavandina contiene hipoclorito de sodio, un compuesto con potente acción desinfectante ampliamente utilizado en ámbitos domésticos, hospitalarios y sanitarios. Estudios publicados en Journal of Hospital Infection y American Journal of Infection Control demostraron que el hipoclorito es eficaz para eliminar bacterias, virus y hongos presentes en superficies húmedas.

Además, la lavandina actúa directamente sobre los residuos orgánicos que se acumulan en las rejillas, responsables del olor a cloaca o humedad, ayudando a descomponerlos y neutralizarlos.

Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza señalan que la lavandina:

Por eso, se convierte en una opción efectiva para una limpieza profunda en sectores críticos del hogar.

Gracias a estos efectos, la limpieza regular con lavandina también contribuye a evitar la presencia de insectos como cucarachas y otros bichos atraídos por la humedad y los restos orgánicos.

