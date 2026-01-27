Video: tres delincuentes armados entraron a un bar de Caseros, amenazaron a los clientes y les robaron todo

NACIONALES

En apenas 40 segundos, tres delincuentes armados entraron a un bar de la localidad bonaerense de Caseros, amenazaron a los clientes y les robaron todo.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en un bar-pool ubicado sobre la calle Mariano Moreno en el partido de Tres de Febrero. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

La filmación muestra los dramáticos 40 segundos en los que ocurrió todo: encapuchados, los ladrones entraron y rápidamente comenzaron a amenazar con un arma a los pocos clientes y empleados que estaban preparando todo para cerrar el lugar.

Tras ello, los corrieron y los retuvieron en la cocina. Con las víctimas reducidas, les robaron todo lo que tenían encima: plata, celulares y billeteras. Inclusive se llevaron hasta las bebidas alcohólicas que estaban en la barra.

Uno de ellos cargó todo en una mochila de delivery que llevaba con él, al mismo tiempo que un cómplice sacó todo el dinero de la caja registradora.

El violento asalto no duró ni siquiera un minuto. Luego de concretar el robo, los delincuentes abandonaron el comercio y escaparon en los vehículos que los esperaban en la puerta.

Hasta el momento no fueron identificados y permanecen prófugos. La policía analiza las cámaras de seguridad del bar y de los vecinos para intentar determinar el recorrido que hicieron luego de escapar y así poder atraparlos.

Un delincuente simuló ser un repartidor y les robó los celulares a tres nenes de 8 años que estaban tomando tereré en la vereda. En medio del violento asalto, forcejeó con uno de ellos y lo arrastró varios metros.

Todo sucedió el sábado por la noche en el barrio Itaembé Guazú de la localidad de Posadas, Misiones. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Los menores estaban frente a la casa de uno de ellos, ubicada sobre la calle Las Acacias, entre calle Las Nutrias y calle Aguará Guazú, cuando fueron sorprendidos por un motociclista.

Según informó la madre de uno de los nenes, su hijo y dos amigos estaban tomando tereré en el portón de la casa cuando el sospechoso se detuvo frente a ellos y les preguntó si habían pedido una pizza. Los chicos respondieron que no, pero el asaltante rápidamente les exigió sus pertenencias y les robó dos celulares.

Fuente: TN