La exsuegra del hombre asesinado en Zárate defendió a su hija: “Es incapaz de mandar a matarlo”

El crimen de Leonel Martínez en una estación de servicio de Zárate desató acusaciones cruzadas entre dos familias atravesadas por el dolor.

Mientras el entorno del hombre asesinado apunta contra su expareja y la hace cómplice de lo ocurrido, allegados a la mujer salieron al cruce y hablaron de situaciones de violencia y un calvario puertas adentro que ella habría soportado durante años.

En diálogo con Divulgando Noticias , Alejandra Bordón , madre de Loreley y exsuegra de Martínez, contó que la historia empezó cuando su hija tenía 14 años, quedó embarazada y formó pareja con Leonel. Se casaron hace ocho años y tuvieron tres hijas, hoy todas menores de edad.

“La separación fue el comienzo del infierno ”, resumió. De acuerdo con su relato, Loreley decidió terminar la relación después de descubrir una infidelidad, pero Leonel no aceptó la ruptura. “Desde ahí fue todo un caos. Él quería volver, ella no, y empezó la violencia ”, sostuvo.

La mujer aseguró que existía una restricción perimetral vigente porque Martínez golpeaba y amenazaba a su hija: “Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma le apuntó a la sien mientras hacía la ruleta rusa. Le decía que la iba a matar y después se iba a matar él”.

Las agresiones, según las declaraciones de Alejandra, se repitieron durante al menos ocho meses.

“Saltaba rejas, la perseguía, no la dejaba en paz. En mi casa le rompió el auto y la agarró del cuello. Si no estaban las nenas, la mataba ”, afirmó.

También denunció que Leonel golpeaba a Loreley adelante de sus propias hijas y después se arrepentía.

Por todo esto, la mujer rechazó categóricamente las acusaciones que vinculan a su hija con una presunta emboscada mortal.

Además, aclaró que el hombre señalado como “la nueva pareja” de Loreley —detenido por el crimen de Martínez—, es en realidad “solo un amigo”.

Sobre la noche del crimen, explicó que sabía que su hija iba a buscar a una de las nenas, pero desconocía que Leonel también estaría allí. “ Mi hija está incomunicada. No pudimos hablar con ella”, afirmó.

Desde esa noche, sus tres nietas, permanecen con ella. “No quisieron irse con la familia paterna, pero pueden hacerlo cuando quieran. Tienen sus celulares y vamos a llevarlas al velorio ”, dijo.

Por último, la mujer se refirió a la familia de Martínez y afirmó: “Entiendo el dolor de su mamá, lo conozco desde chico y es como un hijo para mí. Pero no hay que ensuciar a una persona . Ellos sabían lo que él hacía. Mi hija les había pedido ayuda y que lo llevaran a un psiquiatra”.

Martínez fue asesinado el domingo en una estación de servicio en la localidad de Zárate. Había ido a buscar a su hija , que volvía de una actividad recreativa junto a otros chicos.

Cuando llegó al lugar, empezó una discusión con Lumbrera, el novio de su expareja. El episodio violento escaló, hasta el punto de que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó seis veces a Martínez , en frente de su hija y el grupo de nenes.

Lumbrera, el principal y único sospechoso por el crimen, fue detenido este lunes luego de mantenerse prófugo durante 12 horas.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 1.ª, y quedó a disposición de la UFI N°8, a cargo de la fiscal María Molinari.

Fuente: TN