Video: pactó un encuentro con el ladrón que le había robado la bicicleta, se agarraron a piñas y la recuperó

Un joven pactó un encuentro con el delincuente que le había robado la bicicleta , lo emboscó, lo atacó a golpes y logró recuperarla.
El robo ocurrió días atrás en un edificio ubicado sobre la calle 15, entre 36 y 37, en La Plata. Allí, los ladrones se llevaron la bicicleta y una moto.
Luego del asalto, las víctimas lograron identificar a uno de los delincuentes y lo contactaron por redes sociales. En ese intercambio, simularon ser compradores.
Tras una breve charla, los falsos compradores citaron a ladrón en las inmediaciones de un supermercado mayorista para completar la transacción.
La secuencia fue filmada por una de las víctimas: en las imágenes se puede ver al ladrón llegar en la bicicleta robada.
De inmediato, los dos jóvenes que lo habían citado comenzaron a exigirle que se baje. “Dame la bici”, le dijeron.
El ladrón, sorprendido, respondió: “¿Qué bici?“. Tras ello, le dijeron que devolviera lo que se llevó y empezaron a golpearlo.
La maniobra provocó que el delincuente abandonara la bicicleta y escapara corriendo del lugar, permitiéndoles a las víctimas recuperarla.
Pese a ello, según informó el medio 0221 , todavía siguen buscando la moto que fue llevada durante el mismo robo.
Un grupo de delincuentes robó en un frigorífico este martes a la madrugada en Berazategui. El impactante asalto implicó la pérdida de importantes cantidades de mercadería, valuada en $20 millones.
El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes muestran el momento en el que los ladrones se llevan decenas de kilos de carne .
Según se ve en el video, los ladrones tiran bruscamente los pedazos de carne a la parte trasera de una camioneta. Solo unos segundos más tarde llega otro vehículo en el que también cargan la comida, y escapan.
