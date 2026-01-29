Video: pactó un encuentro con el ladrón que le había robado la bicicleta, se agarraron a piñas y la recuperó

NACIONALES

Un joven pactó un encuentro con el delincuente que le había robado la bicicleta , lo emboscó, lo atacó a golpes y logró recuperarla.

El robo ocurrió días atrás en un edificio ubicado sobre la calle 15, entre 36 y 37, en La Plata. Allí, los ladrones se llevaron la bicicleta y una moto.

Luego del asalto, las víctimas lograron identificar a uno de los delincuentes y lo contactaron por redes sociales. En ese intercambio, simularon ser compradores.

Tras una breve charla, los falsos compradores citaron a ladrón en las inmediaciones de un supermercado mayorista para completar la transacción.

La secuencia fue filmada por una de las víctimas: en las imágenes se puede ver al ladrón llegar en la bicicleta robada.

De inmediato, los dos jóvenes que lo habían citado comenzaron a exigirle que se baje. “Dame la bici”, le dijeron.

El ladrón, sorprendido, respondió: “¿Qué bici?“. Tras ello, le dijeron que devolviera lo que se llevó y empezaron a golpearlo.

La maniobra provocó que el delincuente abandonara la bicicleta y escapara corriendo del lugar, permitiéndoles a las víctimas recuperarla.

Pese a ello, según informó el medio 0221 , todavía siguen buscando la moto que fue llevada durante el mismo robo.

Fuente: TN