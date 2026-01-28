Detuvieron a un joven de 20 años acusado de vender imágenes de abuso infantil

NACIONALES

Un joven de 20 años fue detenido este miércoles en Córdoba acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Ampliación General Artigas, luego de una investigación que comenzó con una alerta internacional.

La causa se activó tras un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que notificó a las autoridades argentinas sobre publicaciones en la plataforma de chats Discord, donde un usuario ofrecía a la venta contenido de abuso sexual infantil.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual N°1 , a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó el allanamiento tras recibir la información del NCMEC. Según fuentes judiciales, se desplegaron protocolos de rastreo y análisis digital para identificar al presunto responsable y su domicilio, según consignó NA .

El operativo se ejecutó en la mañana de este miércoles. Durante el procedimiento, la Policía de Córdoba secuestró elementos de suma importancia para la pesquisa, entre ellos dispositivos electrónicos que serán peritados en el marco de la causa.

El joven está acusado del delito de abuso sexual infantil con uso y distribución de material pornográfico con menores de edad , una figura penal que contempla severas penas en la legislación argentina.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía, que ahora analiza el material secuestrado para determinar el alcance de la red y si hay más personas involucradas.

