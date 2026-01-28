Argentina pagó por un choclo $6.000.000 en Copacabana en una estafa perpetrada por un vendedor

Una turista argentina denunció haber sido víctima de una
estafa mientras paseaba por la playa de Copacabana, en la zona sur de Río de
Janeiro. Según relató, María Cristina Gómez Aguillar terminó pagando 20 mil
reales por la compra de un choclo, cuando el valor real era de apenas 20
reales. Al cambio argentino la estafa le costó 6.000.000 de pesos.
El hecho ocurrió el domingo 25, cuando la mujer compró el
alimento a un vendedor ambulante y solicitó ayuda para realizar el pago
mediante el sistema PIX –el más común en Brasil y que, ahora, está linkeado a
Mercado Pago. Debido a que no habla portugués ni comprende con claridad los
números en ese idioma, el vendedor se ofreció a cargar el monto en la
aplicación de pago desde su celular.
La turista advirtió la maniobra recién más tarde, al revisar
el resumen de movimientos de su cuenta en Mercado Pago, donde constató una
transferencia por R$ 20.000. El comprobante del pago confirma el monto
debitado.
“Yo no entiendo los números en portugués. No hablo el
idioma, entiendo muy poco. Él me ayudó a poner el número en el celular y me
dijo que ya estaba listo. Cuando revisé el movimiento, casi no tenía más
dinero”, relató la víctima, identificada como María Cristina Gómez Aguillar.
La mujer explicó que el dinero transferido era el ahorro que
había reunido para disfrutar de sus vacaciones en Río de Janeiro. “Me asusté
mucho. Eran 20 reales y él puso 20 mil. Se aprovechó de que no sé portugués.
Hasta ahora no tengo ninguna respuesta de la policía”, expresó.
La turista radicó la denuncia correspondiente y aguarda
novedades por parte de las autoridades. Según indicó, el hecho arruinó por
completo su viaje.
Hasta el momento, la Policía Civil no brindó información
oficial sobre el caso.
