Argentina pagó por un choclo $6.000.000 en Copacabana en una estafa perpetrada por un vendedor

Una turista argentina denunció haber sido víctima de una estafa mientras paseaba por la playa de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro. Según relató, María Cristina Gómez Aguillar terminó pagando 20 mil reales por la compra de un choclo, cuando el valor real era de apenas 20 reales. Al cambio argentino la estafa le costó 6.000.000 de pesos.

El hecho ocurrió el domingo 25, cuando la mujer compró el alimento a un vendedor ambulante y solicitó ayuda para realizar el pago mediante el sistema PIX –el más común en Brasil y que, ahora, está linkeado a Mercado Pago. Debido a que no habla portugués ni comprende con claridad los números en ese idioma, el vendedor se ofreció a cargar el monto en la aplicación de pago desde su celular.

La turista advirtió la maniobra recién más tarde, al revisar el resumen de movimientos de su cuenta en Mercado Pago, donde constató una transferencia por R$ 20.000. El comprobante del pago confirma el monto debitado.





“Yo no entiendo los números en portugués. No hablo el idioma, entiendo muy poco. Él me ayudó a poner el número en el celular y me dijo que ya estaba listo. Cuando revisé el movimiento, casi no tenía más dinero”, relató la víctima, identificada como María Cristina Gómez Aguillar.

La mujer explicó que el dinero transferido era el ahorro que había reunido para disfrutar de sus vacaciones en Río de Janeiro. “Me asusté mucho. Eran 20 reales y él puso 20 mil. Se aprovechó de que no sé portugués. Hasta ahora no tengo ninguna respuesta de la policía”, expresó.

La turista radicó la denuncia correspondiente y aguarda novedades por parte de las autoridades. Según indicó, el hecho arruinó por completo su viaje.

Hasta el momento, la Policía Civil no brindó información oficial sobre el caso.