Video: motochorros le robaron la bicicleta a un nene de 12 años que volvía de jugar a la pelota con sus amigos

NACIONALES

Dos motochorros le robaron la bicicleta a un nene de 12 años en Merlo y todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra.

El menor regresaba a su casa luego de jugar a la pelota con sus amigos en el barrio Agustín Ferrari, cuando los delincuentes lo encerraron contra un portón.

Todo comenzó cuando una moto con dos personas a bordo se le cruzó al chico y le cortó el paso. En las imágenes se ve cómo los sospechosos lo sorprenden en la zona de Las Dalias y Arata, sin darle tiempo a reaccionar.

El acompañante se bajó rápido, lo acorraló contra un portón y lo dejó sin salida. El nene, paralizado del miedo, terminó entregando la bicicleta mientras el ladrón se preparaba para escapar.

En ese momento, apareció una vecina, que vio todo desde su casa y no dudó en intervenir. Salió a la calle y empezó a gritarles a los motochorros: “¡Ey, qué hacen, pedazo de ratas, es un nene!” .

La reacción de la mujer descolocó a los delincuentes por completo, que aceleraron y se dieron a la fuga.

En la huida alcanzaron a llevarse la bicicleta del chico, pero no pudieron robarle la mochila .

Después del susto, la vecina acompañó al menor hasta su casa para asegurarse de que llegara sano y salvo. Todavía conmocionado, el nene se reencontró con su familia y les contó lo que había sucedido.

Fuente: TN