Así fue el rescate a un hombre de 55 años que cayó por un pozo en Córdoba

NACIONALES





Alrededor de las 11 de la mañana, un incidente doméstico alteró la rutina del barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba. En una vivienda situada sobre calle Dr. Félix Garzón Maceda al 400, un hombre de 55 años cayó a un pozo negro de aproximadamente tres metros y medio de profundidad, generando una rápida movilización por parte de los servicios de emergencia.

La situación requirió la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes, junto al equipo DUAR Capital, desplegaron maniobras de rescate en condiciones de riesgo.

Con la utilización de un sistema de escalera y cuerdas, el personal especializado descendió hasta el fondo del pozo y consiguió sacar al hombre de manera segura, tras una labor coordinada y precisa. Las causas que originaron la caída aún permanecen bajo investigación.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre salió sin remera y tuvo que abrazar al rescatista durante el operativo para poder ser rescatado sin mayores complicaciones.

El subcomisario Federico Becerra, de la Dirección Bomberos, describió el procedimiento señalando: “Mediante sistema de escalera y cuerdas, se logra extraerlo del interior del pozo y a posterior es asistido por personal médico”.





El hombre rescatado presentaba un traumatismo cerrado y una herida cortante en ambas piernas, así como diversas escoriaciones, según el diagnóstico brindado en el lugar por el servicio de emergencias.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Clínica para recibir una valoración médica más exhaustiva. La intervención de los bomberos y del personal sanitario permitió controlar la emergencia y asegurar la atención inmediata del afectado, cuyo estado de salud continúa bajo observación médica.