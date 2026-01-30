Vicente López: le robaron dólares a una familia, se sacaron fotos y lo presumieron en las redes sociales

Un grupo de delincuentes fue detenido en las últimas horas tras asaltar una vivienda en la localidad de Olivos , partido de Vicente López. Según los registros de las cámaras de seguridad y el testimonio de las víctimas, los sospechosos realizaron un seguimiento previo del domicilio para constatar que no hubiera ocupantes al momento de ingresar.

El asalto se produjo en horas de la tarde del miércoles 28 de enero. De acuerdo con el análisis de los dispositivos de vigilancia de la zona, a las 17 se observó a los individuos merodeando la cuadra. Casi una hora más tarde, la dueña de la casa regresó y encontró los ambientes revueltos , confirmando el faltante de diversos objetos de valor.

Entre las pertenencias que se llevaron se encuentran una importante suma de dólares en efectivo ; computadoras y dispositivos electrónicos; electrodomésticos, perfumes y cargadores; y una mochila celeste con diseño de palmeras que pertenecía a una de las víctimas.

En una vivienda situada frente a la propiedad asaltada, la policía halló una mochila que contenía un cricket , herramienta que, según los investigadores, fue utilizada para forzar las rejas del domicilio. En ese mismo lugar, los delincuentes descartaron otros elementos que no fueron trasladados durante la huida.

La investigación dio un giro clave cuando los delincuentes comenzaron a publicar fotografías del botín en sus perfiles de Instagram. En las imágenes se podían observar los dólares robados y algunos de los objetos electrónicos que ofrecían para la venta.

Minutos después de los posteos, efectivos policiales identificaron a dos jóvenes cuya vestimenta coincidía con la registrada por las cámaras de seguridad y las fotos en redes. Tras un operativo en la zona, se procedió a la detención de los sospechosos.

El caso quedó a disposición de la Justicia, donde se analiza la situación procesal de los detenidos y se investiga si existen más implicados en el hecho bajo la modalidad de robo bajo ausencia de moradores.

Fuente: TN