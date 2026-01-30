Morón: motochorros vestidos con ropa de taekwondo le robaron a una pareja de jubilados a plena luz del día

NACIONALES

Una pareja de jubilados fue víctima de un violento robo en Morón . Motochorros los sorprendieron cuando volvían de un turno médico, le arrebataron el morral al hombre y lo arrastraron por el asfalto .

El lamentable episodio ocurrió este jueves minutos después de las 14, en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra. Uno de los ladrones llevaba ropa de Taekwondo .

El robo duró 10 segundos y tuvo como víctimas a un hombre de 81 años y una mujer de 74 . En las imágenes se observa a la pareja caminar por la vereda a plena luz del día, cuando una moto con dos hombres se les aproximó.

Uno de los delincuentes, vestido con el clásico uniforme del arte marcial japonés, bajó y atacó directamente al jubilado que intentó defenderse de la agresión. Después de un breve forcejeo, le dio un culatazo y lo tiró al piso .

Una vez que pudo arrancarle el morral, subió a la moto y escapó junto con su cómplice . El ladrón llevaba la chaqueta, el pantalón y hasta el cinturón verde de Taekwondo.

La mujer, al advertir el robo, se adelantó y tiró su cartera adentro de una casa de la cuadra. Cuando los delincuentes se fueron, las víctimas fueron asistidas por los vecinos.

Fuente: TN