Un robo, la principal hipótesis en el homicidio del economista y artista plástico Fernando Fazzolari

La muerte del economista y artista Fernando Fazzolari es -todavía- un misterio que los investigadores están intentando resolver. No está claro cuál fue la causa de su muerte ni porqué lo ataron a una silla: en su departamento no había nada revuelto ni tampoco forzaron los ingresos. La víctima, de 76 años, pudo haberle abierto la puerta a la o las personas que intentaron reducirlo.

Si bien hasta el momento no de detectaron faltantes de valor, una de las hipótesis sobre la que trabajan los investigadores es la de un robo y que los ladrones se llevaron dinero que estaba escondido o eligieron al artista como objetivo pensando que guardaba plata en su domicilio pero resultó ser un dato equivocado.

En ese sentido, una posibilidad es que los delincuentes creyeron que Fazzolari iba a realizar una transacción, una situación que su entorno podía desconocer.

A Fazzolari lo encontraron muerto este lunes en su departamento de Avenida de Mayo 1100: estaba en el suelo y atado a una silla. Fue uno de sus hijos el que se preocupó porque no podían comunicarse con él y lo fue a buscar. Y cuando se encontró con ese escenario llamó a la Policía de la Ciudad, tras lo cual, intervino el personal de la Comisaría Vecinal 1B.

En tanto, el informe preliminar de la autopsia no es concluyente respecto de las causas de la muerte, confirmaron a Clarín fuentes cercanas a la investigación. Primero creyeron que el hecho podría haber sido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pero "está en duda" si pudo haber ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo: la data de muerte refiere "entre 48 y 72 horas" antes del hallazgo, por eso todavía no hay precisiones.

Los resultados finales de los estudios médicos forenses serán clave para determinar cuándo y cómo murió y si, efectivamente se confirma que fue víctima de un asesinato.

Lo cierto es que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad analiza por estas horas las cámaras de seguridad, las comunicaciones y los últimos contactos del artista plástico.

La investigación quedó en manos de Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, que dispuso que los peritos levantaran rastros en el lugar del hallazgo para intentar identificar a las personas que estuvieron allí junto a la víctima.

Por otro lado, desde IATASA, la empresa que presidía Fazzolari, informaron a través de sus redes sociales que el velatorio se llevará a cabo este jueves de 16 a 22 en avenida Congreso 1757 y que el cortejo fúnebre partirá el viernes a las 10.30 hacia el cementerio de Chacarita.

La ex pareja del artista y sus hijos realizaban este jueves os trámites correspondientes a la despedida. En diálogo con Clarín , simplemente manifestaron: "Ojalá se pueda resolver a la brevedad este crimen".

"Fernando no fue solo un líder de nuestra organización por más de 50 años con compromiso y visión, sino también alguien que estuvo siempre cerca, aportando su creatividad con afecto y disposición para escuchar. Supo generar confianza, respeto y amistad en sus colaboradores, dejando una huella imborrable en cada uno de los que compartimos nuestra vida con él. Acompañamos a su familia, hijos y seres queridos en este momento de enorme tristeza, y nos quedamos con el recuerdo de su ejemplo, con la responsabilidad y el orgullo de seguir adelante con el legado que nos deja", publicó IATASA.

Fazzolari formaba parte de la Cámara Argentino China , quien este martes fue la que dio a conocer la noticia de su muerte. Había nacido en en Buenos Aires en 1949 y su vida fue un territorio en el que convivieron las ciencias económicas y las artes plásticas .

En 1969 comenzó estudios de pintura con Jorge Demirjián y en 1971 los de dibujo con Julio Pagano. Hasta 1973 participó en muestras colectivas y algunas individuales , pero a finales de ese año decidió hacer a un lado el arte y enfocarse en su carrera universitaria. Esa alternancia volvería.

En tanto, en 1983 retomó los pinceles . Con su obra, obtuvo una Mención Pintura en el Salón Anual de la Sociedad Hebraica Argentina en 1971, una Mención de Pintura en el Salón Nacional en 1973, otra de Dibujo en el Salón Municipal en 1973, una de Pintura en el Premio Prilidiano Pueyrredón en 1983, y una de Pintura en el Premio Marcolla a la Joven Generación en 1984.

Además recibió el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985 , Premio en la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel en 1986, Premio Mejor Artista del año de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1987 , Premio de la Revista Cultura en 1987, Premio Günther en 1989, Premio Mejor Envío Extranjero en la Bienal de Valparaíso en 1989, Mención Pintura Concurso Manliba en 1989, Premio a las Artes Visuales de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1990 y 1993, Medalla de Plata en el Premio Hoesch en 1991.

También fue reconocido con el Premio Konex en 1992 en Técnica Mixta, Mención en Pintura del Premio Konex en 1992, la Beca Miró en 1993 y el Premio Clamor Brzeska en 2001.

En los últimos años, el artista comenzó a explorar el arte de la caligrafía china , en conjunto con su maestro Zhong Chuanmin (Pablo Zhong) y fabricando pinceles. Trabajó con los periodistas Camilo Sánchez y Gustavo Ng en la biografía artística de Lo Yuao , cantonés que desarrolló su carrera artística en la Argentina.

