Tres policías hacían un trío en un hotel alojamiento y terminó en un escándalo con trompadas y botellas rotas

Tres efectivos de la Policía de Perú quedaron involucrados en un escándalo luego de protagonizar una pelea en un hotel alojamiento en Ayacucho.

El insólito hecho terminó con la intervención policial, corridas por pasillos, detenciones y la apertura de actuaciones administrativas.

Según informaron medios locales, dos agentes mujeres y un hombre —todos integrantes de la misma dependencia— fueron a tomar algo después de terminar su jornada laboral.

Tras compartir varias copas en un lugar distendido, decidieron continuar el encuentro en un hotel alojamiento cercano.

De acuerdo con el testimonio de empleados del establecimiento, no se registraron situaciones fuera de lo habitual al principio. Sin embargo, varios minutos después, el clima cambió de manera abrupta: los ruidos festivos dieron paso a gritos, discusiones y una pelea de carácter violento dentro de la habitación.

Durante la discusión, se escucharon gritos y botellas romperse, lo que llevó al personal del hotel a solicitar la intervención de la Policía ante el temor de que la situación se agravara.

Cuando los móviles policiales llegaron al lugar, se encontraron con una escena inesperada: las personas involucradas en el disturbio eran integrantes de la propia fuerza . La situación generó desconcierto y obligó a los efectivos intervinientes a actuar conforme al protocolo vigente.

En medio del operativo, se produjeron corridas por los pasillos del hotel y una de las agentes involucradas intentó abandonar el lugar. En ese contexto, la situación se volvió más tensa: la mujer era la esposa de uno de los policías que había intervenido tras el llamado de emergencia.

Segundos después, el policía, en un estado de sorpresa y decepción, la detuvo por alterar el orden público. Según las versiones que trascendieron, la mujer habría sido quien inició la pelea al reclamar que el efectivo estaba más entusiasmado con su compañera que con ella.

Después del tenso momento, intervino personal de Asuntos Internos y se analizan posibles sanciones disciplinarias para los efectivos involucrados.

Fuente: TN